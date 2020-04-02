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13 стран ЕС ​предостерегают от нарушения прав человека под предлогом борьбы с коронавирусом

Авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона.

13 стран ЕС ​предостерегают от нарушения прав человека под предлогом борьбы с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Германия и еще 12 стран - членов Европейского Союза обнародовали заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где 30 марта парламент наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала этот законопроект. Исполнительный секретарь организации Кристиан Мир заявил, что что Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ". По его словам, документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам".

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, заявил, что европейцам "нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".

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