Генпрокурор Нидерландов, возглавлявший следствие в деле катастрофы MH17, уволился

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавлял следствие по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе, уволился из прокуратуры.

Издание nu.nl сообщает, что Вестербеке возглавит полицию Роттердама.

Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

Отметим, Вестербеке возглавлял Международную совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

Дело о крушении "боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, суд начал рассматривать 9 марта.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). Они лично не нажимали на кнопку пуска ракеты "Бук", которая попала в самолет, но участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

23 марта суд по MH17 ушел на перерыв до лета из-за пандемии коронавируса.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.