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В Испании число заболевших превысило 100 тысяч человек

С начала эпидемии умерли 9 053 человека.

В Испании число заболевших превысило 100 тысяч человек
Фото: EPA/UPG

Испания третьей после США и Италии перешагнула отметку в 100 тысяч инфицированных коронавирусом SARC-CoV-2.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

По состоянию на 1 апреля коронавирус выявили у 102 136 человек, из них 7 719 - за последние сутки (рост - на 8%).

С начала эпидемии умерли 9 053 человека (в том числе за сутки - 864), а 22 647 полностью выздоровели (за сутки - 3388 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 5872 человека.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (29,9 тыс. человек), Каталонии (20,0 тыс.), Кастилии-Ла-Манча (7,0 тыс. человек), Стране Басков и Кастилии-Леон (по 6,8 тыс. человек).

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