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​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса

Во вторник умерли больше 800 американцев.

​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки догнали Испанию и Италию по суточному количеству смертей от коронавируса.

По подсчетам CNN Health, во вторник, 31 марта, в стране умерли по меньшей мере 811 человек. Это рекордное количество летальных исходов коронавирусной болезни с начала эпидемии в США. В Испании и Италии уже некоторое время ежедневно умирают по 700-800 человек.

В целом по Штатам зарегистрировали 3833 смертей за время эпидемии. По этому показателю США вышли на третье место, опередив Китай и Францию.

Впереди только Италия (12,4 тыс.) и Испания (8,5 тыс.).

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Штатах за сутки выросло больше чем на 21 тысячу и уже приближается к 190 тысячам.

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