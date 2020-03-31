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Трамп и Путин провели телефонный разговор

Президенты США и РФ обсудили пандемию и нефть.

Трамп и Путин провели телефонный разговор
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп и президет России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся 30 марта "по инициативе американской стороны".

Трамп и Путин обсудили проблемы, связанные с распространением коронавируса в мире, и обменялись информацией о мерах, принимаемых в их странах.

Также стороны обсудили цены на нефть на мировых рынках.

"Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики. Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В Кремле также заявили, что Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов.

Напомним, 30 марта российская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года.

Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе, после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал произошел 9 марта после развала сделки ОПЕК и России. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены. Подробнее читайте в материале LB.ua "Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили".

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