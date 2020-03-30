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Эрдоган пожертвовал 7-месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент заверил народ, что Турция обладает "более совершенными медицинскими учреждениями" по сравнению с другими странами, ведущими борьбу с вирусом.

Эрдоган пожертвовал 7-месячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пожертвовал свою 7-месячную зарплату на кампанию борьбы против распространения коронавируса.

Об этом он сказал в понедельник, 30 марта, в обращении к народу в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса, передает турецкое государственное агентство Анадолу.

Глава государства рассказал, что в Турции поэтапно принимаются меры предосторожности против распространения заболевания.

"Он подчеркнул, что Турция обладает более совершенными медицинскими учреждениями по сравнению с другими странами, ведущими борьбу с вирусом", - говорится в сообщении.

Турецкий лидер сообщил, что в связи со вспышкой COVID-19 в стране ускоренными темпами открываются новые и усиливаются существующие больницы.

Кроме того, отметил он, Турция оказывает помощь странам пострадавшим от пандемии COVID-19. В частности, сообщил глава государства, в ближайшие дни в Италию и Испанию будут отправлены самолеты с необходимыми медицинскими материалами.

Накануне министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи - до 9217, число умерших достигло 131.

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