В Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом

В Броварах выздоровела 21-летняя девушка, которая на прошлой неделе была госпитализирована с коронавирусом.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ (Броварской многопрофильной клинической больницы, - ред.). Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!" - написал Сапожко в Facebook.
Напомним, по официальным данным Минздрава, в Киевской области зафиксировано 49 случаев коронавирусной болезни.
Общее число инфицированных в Украине достигло 480-ти. Излечилось 6 пациентов, 11 - скончались.