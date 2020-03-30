В Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом

В Броварах выздоровела 21-летняя девушка, которая на прошлой неделе была госпитализирована с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ (Броварской многопрофильной клинической больницы, - ред.). Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!" - написал Сапожко в Facebook.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Киевской области зафиксировано 49 случаев коронавирусной болезни.

Общее число инфицированных в Украине достигло 480-ти. Излечилось 6 пациентов, 11 - скончались.