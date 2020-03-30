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Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек

Общее количество летальных исходов - 11 случаев. 

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Фото: bigkiev.com.ua

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 - летальные. Шестеро пациентов выздоровели, сообщили в Минздраве.

"По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 62 новых случая", - говорится в сообщении. 

Статистика по областям:

  • Винницкая - 23 случая;
  • Волынская - 2;
  • Днепропетровская - 8;
  • Донецкая - 6;
  • Житомирская - 5;
  • Закарпатская - 1;
  • Запорожская - 11;
  • Ивано-Франковская - 41;
  • Кировоградская - 4;
  • Киев - 102;
  • Киевская область - 49;
  • Львовская - 6;
  • Луганская - 2;
  • Одесская - 8;
  • Ровенская - 11;
  • Сумская - 9;
  • Тернопольская - 60;
  • Харьковская - 1;
  • Херсонская - 1;
  • Хмельницкая - 2;
  • Черновицкая - 75;
  • Черкасская - 50;
  • Черниговская - 2.

Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют. 

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

  • от 0 до 10 лет - 5%;
  • от 10 до 20 - 4%;
  • от 20 до 30 - 21%;
  • от 30 до 40 - 21%;
  • от 40 до 50 - 20%;
  • от 50 до 60 - 23%;
  • от 60 до 70 - 12%;
  • от 70 до 80 - 3%.

В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы в Житомирской области (1), Киевской (2), Ровенской (2), Сумской (1), Тернопольской (1), Черновицкой (1), Ивано-Франковской (3). 

"По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек. 

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