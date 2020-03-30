Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 - летальные. Шестеро пациентов выздоровели, сообщили в Минздраве.
"По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 62 новых случая", - говорится в сообщении.
Статистика по областям:
- Винницкая - 23 случая;
- Волынская - 2;
- Днепропетровская - 8;
- Донецкая - 6;
- Житомирская - 5;
- Закарпатская - 1;
- Запорожская - 11;
- Ивано-Франковская - 41;
- Кировоградская - 4;
- Киев - 102;
- Киевская область - 49;
- Львовская - 6;
- Луганская - 2;
- Одесская - 8;
- Ровенская - 11;
- Сумская - 9;
- Тернопольская - 60;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 1;
- Хмельницкая - 2;
- Черновицкая - 75;
- Черкасская - 50;
- Черниговская - 2.
Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют.
Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:
- от 0 до 10 лет - 5%;
- от 10 до 20 - 4%;
- от 20 до 30 - 21%;
- от 30 до 40 - 21%;
- от 40 до 50 - 20%;
- от 50 до 60 - 23%;
- от 60 до 70 - 12%;
- от 70 до 80 - 3%.
В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы в Житомирской области (1), Киевской (2), Ровенской (2), Сумской (1), Тернопольской (1), Черновицкой (1), Ивано-Франковской (3).
"По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек.