Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 722 000

Количество больных коронавирусом в мире превысило 722 000. Лидером по заболеваемости являются США, где заболели более 142 000 человек. На втором месте с 97 689 случаями COVID-19 - Италия. В Китае число заболевших составляет 82 149.

Самое большое количеств летальных случаев - свыше 10 000 - зафиксировано в Италии. На втором месте Испания, где умерли более 6000, на третьем - китайская провинция Хубэй, где умерли 3186 человек. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

Лидером по выздоровлению является Китай, где выздоровели 75 904 пациента. На втором месте - Испания, там вылечились 14 709 человек. В Италии выздоровели 13 030 человек.

В 36 странах и регионах количество больных не превышает 10, среди них Сирия (9), Мозамбик (8), Непал (5), Папуа-Новая Гвинея (1).

По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 был обнаружен в 202 странах, регионах и территориях.

Вчера количество подтвержденных заболевших COVID-19 во всех странах составляло 680 000, в США было зарегистрировано 125 000 случаев.

Напомним, что в Украине по состоянию на 29 марта было зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусной болезнью. 6 человек выздоровели, 10 умерли.