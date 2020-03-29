Их распределят между всеми областями.

Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

В аэропорт "Борисполь" в воскресенье прибыл самолет из Китая с партией средств защиты. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе. Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", - написал Тимошенко.

Самолет привез 1,8 млн медицинских масок, 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты.

Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

Фото: Офис президента

Ночью этот самолет вылетит в Китай по следующей груз. Ожидается, что в ночь с воскресенья на понедельник отдельной доставкой прибудут 100 тысяч ПЦР-тестов из КНР.

Также Тимошенко сообщил, что на следующей неделе из Китая в Украину прилетит еще два самолета со средствами защиты. По его словам, это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты.

Фото: Офис президента

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