Коронавирус обнаружили в Буче

Коронавирус SARS-CoV-2 выявили у жителя Бучи, крупного пригорода Киева.
Об этом сообщил в фейсбуке директор Ирпенской центральной городской больницы Антон Довгопол.
"К сожалению, неутешительная новость. Зафиксирован еще один случай заболевания - у жителя г.Буча. Гражданин был направлен семейным врачом в многопрофильный стационар Ирпенской ЦГБ, осмотрен инфекционистом", - написал он.
Пациента решили перевести в опорную больницу в Белой Церкви.
В фейсбуке бучанского городского председателя Андрея Федорука говорится, что заболевшему 41 лет, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Двое детей и жена находятся на самоизоляции.
Мужчина работает в Киеве.
Напомним, что сначала в Киевской области коронавирус находили только в Обуховском районе, но теперь болезнь находят по всему региону. Например, 27 марта первые случаи обнаружили в Ирпене и Ворзеле.