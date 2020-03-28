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В одном районе Тернопольской области из 36 больных коронавирусом - 21 медик

По словам замглавы Монастырисского района, самой большой проблемой сейчас является нехватка тестов.

В одном районе Тернопольской области из 36 больных коронавирусом - 21 медик
Фото: Lb.ua

В Монастырисском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков. Об этом сообщил зампредседателя Монастырисской РГА Павел Дронь.

"На 9.00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 36 человек: г. Монастыриска - 19, с. Швейков - 7, с. Ковалевка - 4 (1 летальный), с. Горишня Слобидка - 2, с. Долишня Слобидка - 2, с. Бертники - 1, с. Чехов - 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок", - говорится в сообщении.

По словам Дроня, самой большой проблемой сейчас является нехватка тестов. Он отметил, что мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы, а также поблагодарил за помощь волонтеров.

Подавляющее большинство инфицированных коронавирусом в Тернопольской области зарегистрировано в Монастырисском районе. В том числе один летальный случай - 25 марта умер 68-летний мужчина, который мог заразиться на похоронах от священника.

Ранее сообщалось, что шесть сел в области, включая Швейков и Ковалевку, закрыты полицией.

По состоянию на утро 28 марта в Тернопольской области подтверждены 43 случая коронавируса. Таким образом, область вышла на третье место по распространению COVID-19 в Украине, на первом месте Киев - 74 случая, на втором Черновицкая область - 47 случаев.

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