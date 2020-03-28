Коронавирус впервые обнаружили в Полтавской области

В Полтавской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Положительным оказался результат экспресс-теста у 75-летней жительницы Кременчуга.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - написал Малецкий в фейсбуке.

Позже мэр Кременчуга сообщил, что женщина была госпитализирована в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести. Там ей сделали еще два экспресс-теста различных производителей. Один из них оказался положительным.

"То есть из трех тестов два показали положительный результат. Как и говорил ранее, образцы направлены в вирусологическую лабораторию Киева, которая установит окончательный диагноз этой пациентке", - отметил Виталий Малецкий.

Мэр сообщил, что, устанавливая круг общения женщины с подозрением на коронавирус, уже сделали экспресс-тесты ее дочери и зятю. У обоих результаты негативные, вирус не подтвердился.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта Минздрав сообщил о 310 случаях COVID-19.

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