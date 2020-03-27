Переболевший коронавирусом Акунин сравнил его с "паршивым затяжным гриппом"

"Меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя".

Писатель Борис Акунин, который заразился коронавирусом в Великобритании, рассказал о своем опыте болезни.

"Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", - написал он в фейсбуке.

Писатель добавил, что провел в таком режиме около десяти дней.

"Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало", - сообщил он.

Акунин добавил, что его "беспокоит не вирус, а психоз вокруг него".

"Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность. Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте", - написал он.

Напомним, что в Великобритании по состоянию на 26 марта выявили около 12 тысяч случаев коронавирусной болезни. 578 человек умерли.