Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Переболевший коронавирусом Акунин сравнил его с "паршивым затяжным гриппом"

"Меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя".

Переболевший коронавирусом Акунин сравнил его с "паршивым затяжным гриппом"
Фото: EPA/UPG

Писатель Борис Акунин, который заразился коронавирусом в Великобритании, рассказал о своем опыте болезни.

"Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", - написал он в фейсбуке.

Писатель добавил, что провел в таком режиме около десяти дней.

"Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало", - сообщил он.

Акунин добавил, что его "беспокоит не вирус, а психоз вокруг него".

"Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность. Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте", - написал он.

Напомним, что в Великобритании по состоянию на 26 марта выявили около 12 тысяч случаев коронавирусной болезни. 578 человек умерли.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также