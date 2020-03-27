Глава Ровенской ОГА сообщил о смерти женщины с коронавирусом

В Ровенской области подтвердили первые девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериалов двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами. Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", - сообщил он.
Сейчас больные изолированы. Их состояние стабильное.
Проводятся все необходимые медицинские процедуры.
Напомним, по состоянию на утро 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки число инфицированных увеличилось на 62 человека.