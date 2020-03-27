Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 62 до 218

Число больных почти удвоилось за двое суток.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За время эпидемии от коронавируса в Украине умерли пять человек. Вылечились четыре пациента, а еще один ожидает второго теста, который подтвердит его выздоровление.

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 5

Волынская область - 2

Днепропетровская область - 3

Донецкая область - 2

Запорожская область - 8

Закарпатская область - 1

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)

Киев - 47

Киевская область - 32

Львовская область - 3

Луганская область - 1

Одесская область - 4

Ровенская область - 9

Тернопольская - 25 (1 летальный)

Херсонская область - 1

Черновицкая область - 47 (1 летальный)

Черкасская область - 2

Напомним, что 26 марта утром было 156 случаев COVID-19, а 25 марта - 113.