Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 62 до 218

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.
Об этом на брифинге в пятницу рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
За время эпидемии от коронавируса в Украине умерли пять человек. Вылечились четыре пациента, а еще один ожидает второго теста, который подтвердит его выздоровление.
География эпидемии в Украине выглядит так:
- Винницкая область - 5
- Волынская область - 2
- Днепропетровская область - 3
- Донецкая область - 2
- Запорожская область - 8
- Закарпатская область - 1
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)
- Киев - 47
- Киевская область - 32
- Львовская область - 3
- Луганская область - 1
- Одесская область - 4
- Ровенская область - 9
- Тернопольская - 25 (1 летальный)
- Херсонская область - 1
- Черновицкая область - 47 (1 летальный)
- Черкасская область - 2
Напомним, что 26 марта утром было 156 случаев COVID-19, а 25 марта - 113.