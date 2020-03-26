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Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 196

За сутки зафикисровано 40 новых случаев.

Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 196
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине лабораторно подтверждены 196 случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

За сутки выявлено 40 новых случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждены 196 случаев COVID-19. Всего зафиксированы 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

В целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. В ЦОЗ отмечают, что лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Конкретные данные по областям пока не обнародованы.

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