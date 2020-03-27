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В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев - 55.

В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19
Фото: golos.ua

В Киеве выявлено восмь новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в столице мы получили еще восеемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчин - от 43 до 59 лет", - сообщил мэр.

По его словам, двух пациентов госпитализировали в Александровскую больницу, двух - в городскую клиническую больницу №4, еще двух в центральный госпиталь Министерства внутренних дел.

Еще два человека находятся дома на самозиоляции.

Напомним, днем ранее Кличко сообщал, что количество больных с коронавирусной инфекций в городе выросло до 47 человек.

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