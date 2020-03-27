Украинская Премьер-лига перенесла выборы президента

Выборы могут состояться в конце апреля.

Выборы президента Украинской Премьер-лиги, которые были намечены на 7 апреля, в этот день не состоятся, сообщает официальный сайт УПЛ.

Выборы перенесены на 27 апреля.

Ситуация связана с пандемией коронавируса и карантином, который введен в Украине. В том числе запрещены собрания больше 10 человек.

Пока карантин действует до 24 апреля, но в случае его продления выборы, очевидно, снова перенесут.

Нынешним президентом УПЛ является швейцарец Томас Гримм, но он свою кандидатуру на предстоящие выборы не выставлял.

Ранее главным кандидатом называли главу Федерации футбола Львовской области и бывшего вице-президента львовского "Руха" Александра Шевченко.