Як Путін намагається випросити зняття санкцій з Росії, прикриваючись пандемією

Поки весь світ бореться з коронавірусом, Росія намагається використати глобальну кризу в своїх цілях та позбутися санкцій.

Фото: EPA/UPG

Учора під час саміту "Великої двадцятки", що відбувався у форматі відеоконференції, президент Росії Владімір Путін запропонував світовим лідерам ввести мораторій на економічні санкції щодо країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. При цьому він зазначив, що це нібито “питання про життя і смерть людей, чисто гуманітарне питання” без жодного політичного забарвлення.

Українці на власному досвіді відчули, що “життя і смерть людей” означає для Путіна. Російська агресія на сході України завдає більшої шкоди, ніж коронавірус у будь-якій країні світу: з квітня 2014 року найманці Кремля вбили понад 13 000 і поранили понад 30 000 людей. З початку 2020 року у конфлікті на Сході загинуло більше українців, ніж від COVID-19. А Російська Федерація протягом вже шести років провадить збройну агресію на території України, систематично порушує права людини й ігнорує міжнародне право.

Росія маніпулює найбільшою світовою проблемою сьогодення, намагаючись повернути її на свою користь. Але ми нагадуємо: санкції європейських країн та США проти Росії були введені через порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відповідно, зняти їх можливо лише після виконання Росією міжнародних зобов’язань щодо деокупації українських територій Донбасу та Криму. Однак замість цього вже під час розгортання пандемії, у січні-березні цього року, цинічно порушуючи усі зобов’язання щодо режиму тиші, інспіровані Росією бойовики посилили атаки на позиції українських військових.

На жаль, ми бачимо, що перед загрозою пандемії окремі представники міжнародних організацій так само говорять про “негативний вплив санкцій на боротьбу з коронавірусом”. Наприклад, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів країн “Великої двадцятки” призупинити санкції проти країн, щодо яких вони запроваджені, щоб допомогти їм боротись з пандемією.

Проте пом’якшення санкційного режиму під приводом боротьби з коронавірусом не принесе користі нікому, крім самої Росії. Якщо санкції заважають Росії боротися з коронавірусом, Путін має можливість дуже просто позбутися їх - зупинити збройну агресію на сході України та повернути Крим. Якщо Путіну не вистачає грошей на боротьбу з епідемією, то ці гроші легко можуть знайтись у федеральному бюджеті – якщо Владімір Владіміровіч припинить витрачати мільярди на війну з Україною. Саме це він має зробити, а не закликати до співчуття міжнародну спільноту. Заклики ж поважати життя людей від Путіна виглядають як відверте знущання.

Більше того, якщо зараз світова спільнота піддасться маніпуляціям Росії, дуже сумнівно, що санкції колись повернуть. А це залишить злочини РФ безкарними, відкриваючи шлях до продовження імперської загарбницької політики не лише щодо України, а й щодо інших країн.

Партія “Голос” надіслала звернення до всіх міжнародних партнерів, аби не допустити реалізації плану Путіна. Проте ми переконані, що у цій справі мають об’єднати зусилля всі політичні сили та гілки влади в Україні.

Тому ми підготували проект постанови зі зверненням до парламентів країн, які запровадили санкції проти РФ, з вимогою не піддаватись на тиск Путіна. Ми звертаємось до всіх фракцій та груп парламенту долучитись до підписання цієї постанови. Тільки спільними зусиллями ми зможемо протидіяти військовій та політичній агресії РФ та не дозволити, прикриваючись викликом, який постав перед людством, піти у наступ на Україну.