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Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие доставке медикаментов в условиях пандемии

Гутерреш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" с письмом.

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие доставке медикаментов в условиях пандемии
Антониу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны.

Об этом говорится в его письме к лидерам G20, передает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с Covid-19. Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул Гутерриш.

Он призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".

"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерреш.

По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас".

"Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - добавил Гутерреш.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. Стороны обсудили вопрос борьбы с коронавирусом, помощь украинцам, которые остаются в Дании. Также Кулеба обратил внимание на попытки России манипулировать пандемией COVID-19 для снятия санкций.

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