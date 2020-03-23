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ООН представит глобальный план реагирования на коронавирус

Гутерреш назвал пандемию беспрецедентным кризисом.

ООН представит глобальный план реагирования на коронавирус
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 25 марта, презентует Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН.

"Работаем над тем, чтобы в глобальном плане были учтены потребности Украины", - сказано в заявлении.

Виртуальная презентация состоится в среду, 25 марта, в 16:00 по киевскому времени на webtv.un.org.

Параллельно под эгидой ООН создается международный финансовый фонд, который будет предоставлять поддержку государствам с целью противодействия коронавируса и минимизации негативных долгосрочных последствий.

На прошлой неделе генсек ООН назвал пандемию коронавируса беспрецедентным кризисом за всю 75-летнюю историю организации.

По оценкам Международной организации труда, уже к концу этого года трудящиеся во всем мире могут потерять в общей сложности до 3,4 трлн долларов.

"Это, прежде всего, общечеловеческая беда, и она требует проявления солидарности. Все человечество испытывает стресс, нарушена социальная ткань общества. Люди страдают, болеют, они напуганы", - заявил генеральный секретарь ООН на веб-конференции 19 марта. Он подчеркнул, что ответные  меры на пандемию на уровне отдельных стран не работают, и сегодня необходимы глобальные скоординированные решения и действия.

Гутерреш предложил действовать на трех направлениях: добиваться укрепления систем здравоохранения, оказывать социальную и экономическую поддержку населению и бизнесу, а также взять на вооружение социально ответственный подход к восстановлению после пандемии. 

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