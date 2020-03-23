Франція на карантині: не-свобода, але рівність і братерство

Тераси, поцілунки в обидві щоки при зустрічі, пікніки у парках за першого натяку на сонячне проміння — про усі ці базові для французів складові життя можна забути на невизначений термін. Франція на карантині . Загнати свободолюбивих французів до домівок було дуже складно: проти одного з основоположних принципів державного гасла — свободи (liberté) — піти майже неможливо. Свобода дій, пересування, контактів для французів – це святе. Однак є ще й інша свобода — свобода вибору — заражати чи ні, брати на себе відповідальність чи ні, ризикувати чи ні. І цей вибір стає дедалі ціннішим, коли знаєш, що він може врятувати життя.

Фото: EPA/UPG Зачинені також всі пляжі, на фото пляж Кань-сюр-Мер, південь Франції, 21 березня 2020.

Закриті парки і високі штрафи

Карантин опустився на Францію поступово. Спочатку прем’єр-міністр Едуар Філіп заявив про закриття усіх крамниць, окрім продуктових, а також барів, ресторанів, кінотеатрів, словом, усіх тих закладів, де ще півтора тижні тому вирувало життя. У той день промова французького очільника уряду транслювалася о 20 годині. У барів і ресторанів залишалося 4 години на те, щоб наповнити останні келихи і закритися. Мало хто з французів, вражений серйозністю тону Філіпа, одразу ж побіг додому. Більшість залишилася допивати, доїдати і дотанцьовувати у тісних приміщеннях до останнього. На той момент у Франції було 4500 випадків коронавірусу. Сьогодні, через дев'ять днів, їх 16 тисяч.

Ресторани у Франції, можливо, і закрили, а от парки і сади кілька днів залишались відкритими і збирали солідні натовпи. Пройшов певний час і влада насварила французів за недисциплінованість, і ці місця відпочинку теж закрили, разом з пляжами і набережними. Йти залишилось мало куди. Власне, якщо вийти з дому без поважної причини і без довідки (написаної від руки або роздрукованої з сайту міністерства), то покарання — штраф розміром 135 євро. Поважними причинами вийти з дому у сьогоднішній Франції став похід до лікаря, в аптеку, у супермаркет або вигуляти собаку. Усе це в рамках свого кварталу.

Дозволений радіус фіксується “на око” 100 тисячами поліцейських, які стежать за порядком. Та навіть це не змусило французів дотримуватись правил — з початку карантину поліція стягнула 91 тисячу штрафів. Тепер сума покарання значно зросла: тих, кого “зловили” повторно змусять заплатити 1500 євро. А на частих порушників, тобто тих, хто вийшов із дому без довідки і поважної причини вчетверте за місяць, чекає 3700 євро штрафу і шість місяців за ґратами.

Фото: EPA/UPG Французькі офіцери поліції патрулюють вулиці Парижа, 22 березня 2020

Соціальне дистанціювання або колективний імунітет?

З початку пандемії різні країни обрали різні стратегії боротьби з вірусом. Якщо Італія, Іспанія та Франція відносно швидко (хоча, чимало критиків кажуть, що недостатньо швидко) запровадили суворий карантин, то Німеччина, Велика Британія і США тривалий час сподівались на так званий колективний імунітет. Спеціаліст із моделювання епідемій із Сорбонни Жан-Стефан Дерсан пояснює ризики такого підходу: “Якщо взагалі нічого не робити, не запроваджувати ніяких заходів, то такий вірус як COVID-19, із рівнем поширення 1 до 2,5, тобто коли одна людина заражає у середньому 2,5 людини, торкнеться тим чи іншим чином 60% населення. Більшість з них будуть безсимптомними або малосимптомними, але заразять більш вразливі групи населення. Пік епідемії пройде швидко, але лікарні будуть перевантажені, а отже смертей, яких можна було б уникнути, якби було достатньо ліжок, не вдасться”.

Загалом у Франції сім тисяч реанімаційних ліжок, на разі їх вистачає, однак є регіони, які потерпають більше за інші — з них армійськими літаками хворих перевозять до тих медичних закладів, де ще є місця. Французьких пацієнтів почали приймати й у сусідніх Німеччині та Люксембурзі. “Ізолювати лише інфікованих — недостатньо”, наполягає Жан-Стефан Дерсан. “Цього було б достатньо, якби йшлося про епідемію SARS 2002 року, коли симптоми з’являлися рано. З COVID-19 така стратегія не працює. Люди можуть ходити безсимптомними впродовж тижнів. Тому єдиний вихід — соціальне дистанціювання. У Китаї ця стратегія спрацювала чудово”.

Фото: EPA/UPG Медсестра Сюзанна Острець відвідує підопічну пацієнтку Сімону, Париж, 20 березня 2020.

Подбай про ближнього — уникай зустрічі

Французам наполегливо радять уникати зустрічей зі своїми літніми родичами, аби випадково не наразити їх на небезпеку. 93% померлих від коронавірусу у країні — це люди старші 65 років. У Франції популярні будинки для літніх людей: у понад семи тисячах закладів по всій країні зустрічають старість 700 тисяч представників більш старшого покоління. Заборона навідувати їх була одним з перших заходів уряду для обмеження поширення вірусу.

Однак є й інша соціальна група: за різними даними від 300 до 900 тисяч літніх людей у Франції ізольовані — не мають родичів, друзів та “вкрай рідко” бачать інших. Дозвіл допомагати їм у розпал коронавірусу — одна з “поважних причин”, визнаних владою для виходу з дому. Однак, купуючи харчі ізольованій старшій людині, важливо дотримуватися правил санітарної безпеки — попередити про візит по телефону і залишити пакунок коло дверей, уникаючи прямого контакту.

“Я усвідомлюю, як ці рішення позначаться на наших життях. Від заборони бачити близьких крається серце”, - зізнався у відеозверненні до нації Еммануель Макрон, додавши при цьому, що усі карантинні заходи є дійсно абсолютною необхідністю. Французи вірять президенту — на тлі епідемії рейтинг Макрона піднявся на 13% і сягнув небачених за останні півтора року 50%. Тепер важливо щоб карантин почав діяти й епідемія пішла на спад. Французи готові чекати: у країні “братерства” соціальне дистанціювання — одне з найбільших випробовувань, але здоров’я того варте.