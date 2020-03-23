​У Харви Вайнштейна диагностировали коронавирус

Он и ещё несколько сотрудников тюрьмы отправлены на карантин.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Вайнштейн находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Кроме 68-летнего продюсера, на карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.

За последний месяц Вайнштейн дважды попадал в больницу - после того, как присяжные признали его виновным, а также после вынесения приговора.

Напомним, в октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.

24 февраля Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти обвинительных статей. Вердикт вынесла коллегия присяжных.