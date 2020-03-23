В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
ГлавнаяМир

​У Харви Вайнштейна диагностировали коронавирус

Он и ещё несколько сотрудников тюрьмы отправлены на карантин.

​У Харви Вайнштейна диагностировали коронавирус
Харви Вайнштейн

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Вайнштейн находится в изоляции в тюрьме на западе штата Нью-Йорк. Кроме 68-летнего продюсера, на карантин также отправили несколько сотрудников тюрьмы.

За последний месяц Вайнштейн дважды попадал в больницу - после того, как присяжные признали его виновным, а также после вынесения приговора.

Напомним, в октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.

24 февраля Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти обвинительных статей. Вердикт вынесла коллегия присяжных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также