Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши

Руководитель консульского отдела - первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Светлана Крыса оказала неотложную помощь украинке с аутоиммунным заболеванием. После того как компания SkyUp Airlines на сутки перенесла экстренный рейс из Варшавы в Киев, женщина оказалась без достаточного количества медикаментов, жизненно необходимых при её заболевании - миастении гравис.

«Во время заболевания фиксируется патологическая слабость и значительная утомляемость. Если человек не принимает необходимых лекарств каждые четыре часа, у него может возникнуть асфиксия, которая в свою очередь приведет к летальному исходу», - сообщила в эксклюзивном комментарии LB.ua дипломат.

По словам Светланы Крысы, у украинки не было достаточного количества таблеток, которые бы помогли ей продержаться более суток - до и после отправки рейса. В то же время сотруднику украинского посольства пришлось в экстренном порядке искать медикаменты. Оказалось, что в аптеках Варшавы на время чрезвычайных мер нужного препарата практически не было.

«Мы созвонились с больницей и я объяснила всю сложность происходящего, что у женщины остались всего две таблетки. Они подтвердили, что диагноз сложный, что все может закончиться летальным исходом. Я подъехала к больнице, мне выписали рецепт. Однако практически невозможно было найти лекарства. В Польше утвердили эпидемиологическую угрозу: аптеки работают по часам. На Варшаву оставалось всего четыре круглосуточных аптеки. В трёх из них лекарства не было. К счастью, в последней из списка мы все же нашли коробочку с препаратом», - сказала Светлана Крыса.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. LB.ua связался с мамой украинки. В комментарии нам она поблагодарила консульство за то, что оказали своевременную помощь дочери: «Моя дочь страдает заболеванием с 12 лет. Она - инвалид. Мы с ней уже даже кому пережили. Ехала из Киева и не просчитала необходимую дозу. Вчера у неё оставалось препарата на восемь часов жизни. Я ценю все усилия украинских дипломатов, которые смогли в чужой стране среди ночи достать медикаменты. Это невероятно. Я вчера плакала, у меня дрожали руки. К земле, к небесам кланяюсь, я им благодарна».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил LB.ua, что держит ситуацию под контролем. Он поблагодарил сотрудников посольства Украины в Польше и отдельно выказал благодарность первому секретарю по консульским вопросам за своевременно оказанную помощь украинке.

«Коронавирус - это тест на человечность. Каждая жизнь важна, и я настраиваю систему МИД, каждого дипломата на то, что какой бы нестандартной ни была ситуация - необходимо помогать людям и спасать их», - сказал LB.ua Дмитрий Кулеба.

Напомним, 21 марта компания SkyUp Airlines по неизвестным посольству Украины в Польше причинам отложила на сутки экстренный рейс из Варшавы в Киев. На польской территории осталось 215 украинцев. Планируется, что авиакомпания осуществит рейс сегодня, 22 марта, ориентировочно в 20:25.