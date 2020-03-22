В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"

Научный советник министра здравоохранения Италии, бывший президент Европейской ассоциации общественного здравоохранения профессор Вальтер Ричкарди считает, что есть две главные причины, почему в Италии фиксируется высокая смертность от коронавируса.

В интервью итальянскому изданию TPI, которое вышло 20 марта, он призвал не сравнивать количество заболевших и погибших от коронавирусной инфекции в Китае и Италии (19 марта Италия обогнала Китай по уровню смертности).

"Если сравнивать смертность в Италии и Китае, кажется, что показатели в Италии зашкаливают, но если сравнивать Ломбардию и Хубэй, регионы, где находились эпицентры вспышки в двух странах, то окажется, что в Китае эпидемия охватила территорию, где проживает 60 млн жителей, а это означает, что эпицентр эпидемической вспышки столь же велик, как и в Ломбардии, и что соотношение и динамика примерно одинаковые", - считает профессор.

По его словам, первая причина высокой смертности в Италии – средний возраст населения страны, следовательно, и средний возраст пациентов. Вторая – подход к фиксации причин смерти.

По данным американской некоммерческой организации "Справочное бюро населения", Италия занимает второе место в мире после Японии по среднему возрасту жителей страны. Из 60,34 млн человек 22,8% (или 13,76 млн) – люди старше 65 лет (Украина по этому показателю на 32-м месте).

Ричкарди рассказал, что средний возраст пациентов с коронавирусом в Италии – 63 года, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение инфекции, – 46 лет. Когда пациенты в основном пожилые, "вы имеете более опасные последствия с точки зрения прогноза", отметил профессор.

В Италии "очень щедро" приписывают непосредственную причину смерти коронавирусу, сказал эксперт, но лишь в небольшом количестве случаев вирус был прямой причиной смерти. "Хотя он, безусловно, вызывал ухудшение состояния", – подчеркнул профессор.

В комментарии The Telegraph Ричкарди уточнил: в Италии считают, что все люди с коронавирусом, которые умирают в больницах, умирают от коронавируса, но, по данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание.