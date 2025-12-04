Олімпійський вогонь прибув до Італії

Олімпійський вогонь прибув до Риму у рамках підготовки до двомісячної естафети олімпійського вогню.
Про це повідомляє Reuters.
“Італійська чемпіонка Олімпійських ігор з тенісу в парному розряді Жасмін Паоліні та керівник організації Ігор у Мілані в Кортіні Джованні Малаго несли ліхтар сходами рейсу ITA Airways з Афін”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через дощ італійці отримали вогонь на церемонії на стадіоні Панатінаїкос в Афінах.
Подорож вогню триватиме 12 тис. км і пройде через усі 20 італійських регіонів плюс 110 провінцій, а також через 60 італійських міст і 300 селищ. Загалом у ній буде 10 001 факелоносець.
Вогонь відвідає відомі пам'ятки, зокрема Колізей у Римі та Великий канал у Венеції. Також він зробить зупинки в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати інтерес у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.
- 26 листопада в Олімпії у Греції урочисто запалили Олімпійський вогонь для зимових Ігор в Мілані–Кортіні 2026.