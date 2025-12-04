Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСпорт

Олімпійський вогонь прибув до Італії

Передача вогню через негоду відбулася всередині стадіону.

Олімпійський вогонь прибув до Італії
Олімпійський вогонь прибув до Італії на Зимові Ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, ілюстративне фото
Фото: Twitter

Олімпійський вогонь прибув до Риму у рамках підготовки до двомісячної естафети олімпійського вогню.

Про це повідомляє Reuters.

“Італійська чемпіонка Олімпійських ігор з тенісу в парному розряді Жасмін Паоліні та керівник організації Ігор у Мілані в Кортіні Джованні Малаго несли ліхтар сходами рейсу ITA Airways з Афін”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через дощ італійці отримали вогонь на церемонії на стадіоні Панатінаїкос в Афінах.

Подорож вогню триватиме 12 тис. км і пройде через усі 20 італійських регіонів плюс 110 провінцій, а також через 60 італійських міст і 300 селищ. Загалом у ній буде 10 001 факелоносець.

Вогонь відвідає відомі пам'ятки, зокрема Колізей у Римі та Великий канал у Венеції. Також він зробить зупинки в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати інтерес у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies