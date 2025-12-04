Олімпійський вогонь прибув до Італії на Зимові Ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, ілюстративне фото

Олімпійський вогонь прибув до Риму у рамках підготовки до двомісячної естафети олімпійського вогню.

Про це повідомляє Reuters.

“Італійська чемпіонка Олімпійських ігор з тенісу в парному розряді Жасмін Паоліні та керівник організації Ігор у Мілані в Кортіні Джованні Малаго несли ліхтар сходами рейсу ITA Airways з Афін”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через дощ італійці отримали вогонь на церемонії на стадіоні Панатінаїкос в Афінах.

Подорож вогню триватиме 12 тис. км і пройде через усі 20 італійських регіонів плюс 110 провінцій, а також через 60 італійських міст і 300 селищ. Загалом у ній буде 10 001 факелоносець.

Вогонь відвідає відомі пам'ятки, зокрема Колізей у Римі та Великий канал у Венеції. Також він зробить зупинки в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати інтерес у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.