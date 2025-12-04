ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСпорт

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду змінила українське громадянство на російське

Софія Лискун у 2014 році виїхала з Луганська до Києва, а тепер проміняла Україну на країну-агресора.

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду змінила українське громадянство на російське
Софія Лискун у парі з Олексієм Середою на змаганнях
Фото: FINA

23-річна чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун заявила про отримання російського громадянства та намір виступати у складі команди країни-агресора.

Як пише "Трибуна", спортсменка поскаржилася на те, що до неї "мали претензії через спілкування з першою тренеркою, яка поїхала до Москви". В інтерв'ю російським пропагандистам вона розповідала про "спорт поза політикою".

Президент Національного Олімпійського комітету України Вадим Гутцайт назвав вчинок Лискун зрадою. Він розповів, що у 2014 році вона виїхала із Луганська до Києва, отримувала допомогу від держави та федерації, не мала проблем з фінансуванням своїх виступів.

Гутцайт сумнівається у перспективах подальшої кар'єри стрибунки, яка може й не пробитися до російської збірної - а ще й буде змушена відсидіти без змагань після зміни спортивного громадянства. 
