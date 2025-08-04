«Поставив жирну крапку»: як стрибун у воду Олексій Середа обійшов китайців і виграв «срібло» Чемпіонату світу

Історичне «срібло»
До фіналу стрибків з 10-метрової вишки українець Олексій Середа пройшов із пʼятого місця, яке посів за підсумками півфіналу. У фіналі, як зазвичай, усе розпочалося з початку. Середа без помилок виконав стрибки своєї програми, тому зміг вибороти «срібло» Чемпіонату світу. До слова, його програма була другою за складністю серед усіх стрибунів.
Срібна нагорода на ЧС стала першою не лише в кар’єрі Олексія, а й в історії України загалом. Як думаєте, хто торік виграв «бронзу» на вишці в світовій першості? Олексій Середа!
Він відзначає, що бачить прогрес у своїх стрибках, тому має мотивацію вдосконалюватися.
«Я загалом задоволений своїм результатом. У мене продуктивно і досить вдало закінчився сезон. Я зміг вибороти для себе першу срібну нагороду в індивідуалі. Бачу, що є прогрес, бачу, що не даремно стараюсь, не даремно працюю. Мене це дуже тішить, тому загалом я радий», – розповідає Середа.
Австралійський сюрприз
У фіналі змагань його випередив австралієць Кассель Руссо. Він набрав 534, 80 бала за свій виступ. Різниця з Середою склала менш як 20 пунктів.
На думку українця, у нього були шанси випередити суперника. Хоч цього разу не вдалося, Олексій запевнив, що спробує взяти реванш у австралійця в майбутньому.
«Чесно кажучи, я міг боротися за «золото», бо розрив склав лише 20 балів. Якщо в цілому схарактеризувати свій виступ, то я все зробив нормально, не ідеально, а все на 8 балів. У мене бувають кращі стрибки… Чому я став другим? Бо не зробив помилок, а стабільно пройшов всі стрибки. Шанси на перше місце були, але зараз другий. Нічого, все крок за кроком, все буде», – запевняє Середа.
Цікаво, що Руссо розпочав свій шлях у стрибках у воду у 2017-му, у віці 16 років. До прикладу, Олексій Середа натомість у 13 років уже став Чемпіоном Європи!
Зараз Руссо вже 24, і він встиг стати дворазовим чемпіоном світу.
«Для мене це сюрприз. Я не думав, що людина, яка прийде в стрибки в воду в 16 років, може стати дворазовим чемпіоном світу в індивідуалі на 10-метровій вишці. Однак мене не дивує саме цей випадок, бо до стрибків у воду Руссо займався парною акробатикою. Тобто, він мав навички, його помітив тренер, забрав у стрибки в воду і вже тут у нього все склалося. Так само можна з гімнастики перейти в стрибки в воду й демонструвати там гарний результат», – пояснює Середа.
А де ж Китай?
Австралієць не єдиний, хто здивував у фіналі стрибків з вишки. Негативно вразили спільноту стрибунів представники Китаю, які опинились поза подіумом у цьому фіналі. Китайці посіли четверту й п’яту сходинки. Історична подія, адже востаннє вони не вигравали медалей на вишці у 1986 році…
Середа наголосив на тому, що цей факт шокував усіх, хто був присутнім у басейні.
«Насправді й спортсмени, й тренери були шокованими. Всі були шокованими. Я, якщо чесно, теж не вірив. У нас зазвичай це як працює: перше, друге місце посідають китайці, а вже потім я, австралієць, японець та мексиканець між собою боремося за третє місце. Цього разу все сталось інакше і вони залишились поза подіумом. Це нові спортсмени з Китаю, але вони відібралися на Чемпіонат світу, вони показали гарний результат у себе вдома. Тобто, говорити, що приїхали якісь «не такі» китайці не варто. Ні! Ці спортсмени дуже сильні, вони виграли чемпіонат Китаю, а ми всі розуміємо наскільки там високий рівень», – пояснює Середа.
Синхрон з Гриценком
Олексій зміг сповна скористатися проблемами китайських стрибунів в індивідуальних стрибках, але це була його єдина медаль на ЧС. Середа також мав можливість поборотися за нагороди в синхроні з Марком Гриценком, втім їхній дует фінішував на 5-й позиції.
Для Середи та Гриценка це перший сезон, упродовж якого вони стрибають разом у синхроні.
«На жаль, не вдалось потрапити до трійки кращих на Чемпіонаті світу в синхроні. Але ми для себе бачимо прогрес. Нам треба відшліфувати індивідуальні стрибки, а синхрон у нас вже покращився. На правду, ми вже робимо стрибки доволі таки синхронно. Якщо є питання, то вони до індивідуального виконання стрибків, як у мене, так і в Марка. Тому ми будемо працювати над цим», – каже Олексій.
Підсумки сезону
Чемпіонат світу – це останні змагання сезону. Якщо говорити про Середу, то він був медальним.
Українець став чемпіоном Європи в індивідуалі, синхроні та команді, також здобув «бронзу» на етапі Кубка світу в синхроні з Гриценком та «срібло» в змішаній командній дисципліні.
Наступна зупинка – відпочинок перед гонитвою за омріяним «золотом».
«Сезон пройшов доволі успішно. Були помилки, були злети й падіння. Але підсумовуючи можу сказати, що сезон закінчився вдало. Для мене найважливішим стартом у сезоні був Чемпіонат світу, і у своїй улюбленій дисципліні я став срібним призером. Ура! Для мене це гарна, жирна крапка в цьому сезоні. Зараз 20 днів відпочину, видихну і буду далі тренуватися. Хочеться "золота", "золота" не тільки з Чемпіонату світу», – підсумував стрибун.