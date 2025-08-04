«Поставив жирну крапку»: як стрибун у воду Олексій Середа обійшов китайців і виграв «срібло» Чемпіонату світу

Чи міг він стати першим, чому на п’єдесталі не було китайців, що пішло не так під час синхронних стрибків з вишки та які подальші плани Середи – в огляді на LB.ua.

Наймолодший чемпіон Європи в історії зміг реабілітуватися після п’ятого місця зі стрибків у воду в дуеті з Марком Гриценком. Ба більше, цього разу він, як і його конкуренти на п’єдесталі, зміг випередити в боротьбі за нагороду китайських стрибунів – визнаних майстрів цього виду спорту. Срібна медаль одного з лідерів національної команди України стала для нього п’ятою на світових першостях. Ми зідзвонилися з Олексієм, щоб дізнатися, як йому вдалося покращити свій найкращий результат на Чемпіонатах світу.

В останній день Чемпіонату світу з водних видів спорту Україна здобула першу і єдину для себе нагороду. Лідер збірної зі стрибків у воду Олексій Середа виборов «срібло» зі стрибків з 10-метрової вишки, оновивши свій найкращий результат сезону – 515,20 бала.

Історичне «срібло»

До фіналу стрибків з 10-метрової вишки українець Олексій Середа пройшов із пʼятого місця, яке посів за підсумками півфіналу. У фіналі, як зазвичай, усе розпочалося з початку. Середа без помилок виконав стрибки своєї програми, тому зміг вибороти «срібло» Чемпіонату світу. До слова, його програма була другою за складністю серед усіх стрибунів.

Фото: EPA/UPG Олексій Середа під час нагородження

Срібна нагорода на ЧС стала першою не лише в кар’єрі Олексія, а й в історії України загалом. Як думаєте, хто торік виграв «бронзу» на вишці в світовій першості? Олексій Середа!

Він відзначає, що бачить прогрес у своїх стрибках, тому має мотивацію вдосконалюватися.

«Я загалом задоволений своїм результатом. У мене продуктивно і досить вдало закінчився сезон. Я зміг вибороти для себе першу срібну нагороду в індивідуалі. Бачу, що є прогрес, бачу, що не даремно стараюсь, не даремно працюю. Мене це дуже тішить, тому загалом я радий», – розповідає Середа.

Австралійський сюрприз

У фіналі змагань його випередив австралієць Кассель Руссо. Він набрав 534, 80 бала за свій виступ. Різниця з Середою склала менш як 20 пунктів.

Фото: EPA/UPG Трійка кращих. По центру австралієць Кассель Руссо

На думку українця, у нього були шанси випередити суперника. Хоч цього разу не вдалося, Олексій запевнив, що спробує взяти реванш у австралійця в майбутньому.

«Чесно кажучи, я міг боротися за «золото», бо розрив склав лише 20 балів. Якщо в цілому схарактеризувати свій виступ, то я все зробив нормально, не ідеально, а все на 8 балів. У мене бувають кращі стрибки… Чому я став другим? Бо не зробив помилок, а стабільно пройшов всі стрибки. Шанси на перше місце були, але зараз другий. Нічого, все крок за кроком, все буде», – запевняє Середа.

Фото: EPA/UPG Олексій Середа перед стрибком

Цікаво, що Руссо розпочав свій шлях у стрибках у воду у 2017-му, у віці 16 років. До прикладу, Олексій Середа натомість у 13 років уже став Чемпіоном Європи!

Зараз Руссо вже 24, і він встиг стати дворазовим чемпіоном світу.

«Для мене це сюрприз. Я не думав, що людина, яка прийде в стрибки в воду в 16 років, може стати дворазовим чемпіоном світу в індивідуалі на 10-метровій вишці. Однак мене не дивує саме цей випадок, бо до стрибків у воду Руссо займався парною акробатикою. Тобто, він мав навички, його помітив тренер, забрав у стрибки в воду і вже тут у нього все склалося. Так само можна з гімнастики перейти в стрибки в воду й демонструвати там гарний результат», – пояснює Середа.

А де ж Китай?

Австралієць не єдиний, хто здивував у фіналі стрибків з вишки. Негативно вразили спільноту стрибунів представники Китаю, які опинились поза подіумом у цьому фіналі. Китайці посіли четверту й п’яту сходинки. Історична подія, адже востаннє вони не вигравали медалей на вишці у 1986 році…

Фото: EPA/UPG Призери ЧС. Олексій Середа знаходиться ліворуч

Середа наголосив на тому, що цей факт шокував усіх, хто був присутнім у басейні.

«Насправді й спортсмени, й тренери були шокованими. Всі були шокованими. Я, якщо чесно, теж не вірив. У нас зазвичай це як працює: перше, друге місце посідають китайці, а вже потім я, австралієць, японець та мексиканець між собою боремося за третє місце. Цього разу все сталось інакше і вони залишились поза подіумом. Це нові спортсмени з Китаю, але вони відібралися на Чемпіонат світу, вони показали гарний результат у себе вдома. Тобто, говорити, що приїхали якісь «не такі» китайці не варто. Ні! Ці спортсмени дуже сильні, вони виграли чемпіонат Китаю, а ми всі розуміємо наскільки там високий рівень», – пояснює Середа.

Синхрон з Гриценком

Олексій зміг сповна скористатися проблемами китайських стрибунів в індивідуальних стрибках, але це була його єдина медаль на ЧС. Середа також мав можливість поборотися за нагороди в синхроні з Марком Гриценком, втім їхній дует фінішував на 5-й позиції.

Фото: EPA/UPG Середа й Гриценко під час синхронного стрибка на Чемпіонаті світу

Для Середи та Гриценка це перший сезон, упродовж якого вони стрибають разом у синхроні.

«На жаль, не вдалось потрапити до трійки кращих на Чемпіонаті світу в синхроні. Але ми для себе бачимо прогрес. Нам треба відшліфувати індивідуальні стрибки, а синхрон у нас вже покращився. На правду, ми вже робимо стрибки доволі таки синхронно. Якщо є питання, то вони до індивідуального виконання стрибків, як у мене, так і в Марка. Тому ми будемо працювати над цим», – каже Олексій.

Підсумки сезону

Чемпіонат світу – це останні змагання сезону. Якщо говорити про Середу, то він був медальним.

Українець став чемпіоном Європи в індивідуалі, синхроні та команді, також здобув «бронзу» на етапі Кубка світу в синхроні з Гриценком та «срібло» в змішаній командній дисципліні.

Фото: EPA/UPG Олексій Середа виконує стрибок

Наступна зупинка – відпочинок перед гонитвою за омріяним «золотом».

«Сезон пройшов доволі успішно. Були помилки, були злети й падіння. Але підсумовуючи можу сказати, що сезон закінчився вдало. Для мене найважливішим стартом у сезоні був Чемпіонат світу, і у своїй улюбленій дисципліні я став срібним призером. Ура! Для мене це гарна, жирна крапка в цьому сезоні. Зараз 20 днів відпочину, видихну і буду далі тренуватися. Хочеться "золота", "золота" не тільки з Чемпіонату світу», – підсумував стрибун.