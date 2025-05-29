Олексій Середа запалює у Європі: як стрибун здобув третю золоту медаль в індивідуалі

За рік Олексій відновився і тріумфально повернувся на європейській першості. Як наймолодший чемпіон Європи в історії оформив своє третє золото в індивідуалі — читайте на LB.ua .

Цікаво, що рік тому Середа потерпав від серйозної травми плеча, що могла поставити хрест на кар’єрі. Ушкодження завадило підготуватися до Олімпійських ігор у Парижі, на яких він таки виступив, але не досяг бажаного результату і не здійснив мрію дитинства.

Уродженець Миколаєва спочатку виграв у змішаних командних змаганнях, потім переміг в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки. Передостаннього дня здобув ще й золото з Марком Гриценком у синхроні.

На Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду збірна України досягла історичного результату. Підопічні Іллі Целютіна завоювали сім медалей: п’ять золотих, срібну і бронзову. Це дозволило їм очолити загальнокомандний рейтинг ЧЄ й оновити свій найкращий результат. Ніколи раніше команда не здобувала одразу п’яти золотих нагород на європейській першості. До трьох доклався лідер збірної Олексій Середа.

Шлях до третьої перемоги

Олексій Середа заявив про себе ще у 2019 році. Тоді 13-річний стрибун виграв Чемпіонат Європи, який проходив у Києві, і вписав своє ім’я в історію. Атлет згадує ті змагання з усмішкою. Каже, що про перемогу навіть не думав.

Президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов попросив Олексія пообіцяти, що зможе перемогти. Середа був стриманим і заявив, що це неможливо… У підсумку саме Олексій здобув золоту медаль і став наймолодшим чемпіоном в історії, закріпивши це звання за собою на роки.

Фото: Пресслужба Федерації стрибків у воду Наймолодший в історії чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа (по центру)

Три роки по тому на Чемпіонаті Європи в Римі Олексій знову переміг і додав до колекції ще одне золото в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки. Згадує, що виступ тоді пішов не за планом — серйозно помилився на старті: «Стрибок, який я завалив, називається "три з половиною оберти під себе". Я його завалив у Римі у 2022 році, думав, що шансів на золоту медаль немає. Однак зміг узяти себе в руки й вигризти цю нагороду».

Середа підходив у прекрасній формі до головних змагань будь-якого спортсмена — Олімпійських ігор у Парижі. Однак незадовго до старту отримав серйозну травму плеча. Під питанням опинився не лише виступ спортсмена — кар’єра загалом.

Фото: НОК України Олексій Середа готується виконати стрибок на Олімпіаді-2024.

За декілька місяців до Ігор Ігоря Середу прооперували, тому він пропустив підготовку. Ба більше, уперше після ушкодження стрибнув з вишки безпосередньо на Олімпіаді. Про фізичні кондиції стрибуна, який у підсумку посів восьму сходинку в індивідуалі та п’яту в синхроні з Кіріллом Болюхом годі й говорити. Мрію дитинства здійснити не вдалося.

«З дитинства я мріяв стати олімпійським чемпіоном. Особливо не задумувався про те, наскільки це складно. Робив те, що приносить задоволення. Якщо чесно, то стрибки у воду — це хобі. Мені нескладно ходити на тренування, цікаво вдосконалюватися, показувати гарні результати. На жаль, у Парижі не вдалося здійснити свою мрію, але я не зупиняюся», — переконує спортсмен.

Наступним випробуванням Олексія був Чемпіонат Європи в Анталії, Туреччина. Саме на цьому змаганні він мав продемонструвати, чи готовий повернутися до справ. (Забігаючи наперед — він повернувся!)

Повторення Рима й особлива медаль у доробку

Олексій Середа приїхав до Туреччини у статусі одного з фаворитів змагань. На щастя, очікування виправдав і знову виграв в індивідуальній першості.

«Я виступив дуже-дуже добре. У трьох дисциплінах удалося взяти перші місця, тому краще й не придумаєш. У команді виступив гарно, нічого не завалив, партнерів не підвів. В індивідуалі було складніше, бо я помилився в першому стрибку і після цього почав хвилюватися. Однак зміг здійснити камбек», — пояснює він.

Фото: European aquatics Олексій Середа виконує стрибок

Олексій, як і в Римі, погано виконав стрибок «три з половиною оберти під себе», але наздогнати суперників зміг.

«Мій друг, який сидів на трибунах, подумав: «Ну що, буде як у Римі?». Але не сказав цього, щоб не наврочити. Виявляється, мав рацію», — з усмішкою згадує Олексій.

Фото: European aquatics Український стрибун Олексій Середа виступає на Чемпіонаті Європи

З упевненістю можна сказати, що виступ в Анталії був особливим для нього. Цього разу стрибун виступав не лише за себе. Середа, який постійно наголошує в інтерв’ю на важливості підтримувати Україну й наше війська, присвячує перемоги військовим, цього разу мав персональне завдання — порадувати батька, який доєднався до Сил оборони України.

«Батько, звісно, слідкує за моїми виступами. Якщо дозволяють обставини, то дивиться змагання. Якщо ні — моніторить результати. Мені було важливо перемогти, щоб порадувати його й інших військових. Приємно, коли перемагаєш, коли лунає наш гімн… Намагаємося нагадувати світу, що Україна продовжує свою боротьбу. Ми обов’язково переможемо», — наголошує Середа.

Фото: European aquatics Олексій Середа із золотом Чемпіонату Європи

Олексій також запевнив, що цей результат був би неможливим без тренерів.

«Тренерський штаб задоволений (після виступу в Туреччині. — LB.ua). Очевидно, без тренерів неможливо було б навіть мріяти про щось подібне. Також хочу подякувати президенту федерації Ігорю Лисову. Він фанат нашої справи й дуже допомагає. Хочу відзначити Тамару Токмачову, особистого тренера. Вона допомагає зберегти віру в себе, коли на долю випадають складнощі. Разом рухаємося вперед», — каже стрибун.

Фото: European aquatics Український стрибун у воду Олексій Середа

Плани

Наступний турнір, на якому виступить збірна України зі стрибків у воду, — це Чемпіонат світу з водних видів спорту. За словами Середи, ці змагання є головними цього сезону.

«Наступний старт — це Чемпіонат світу, який відбудеться в Сінгапурі. Думаю, що після Європи відпочину тиждень і потім готуватимуся до світової першості. Чемпіонат світу — це головний турнір для нас цьогоріч», — розповідає Олексій.

Фото: Пресслужба Федерації стрибків у воду Збірна України зі стрибків у воду. Олексій Середа знизу ліворуч

Він упевнений у власних силах і, важливо, у команді українських стрибунів.

«Рівень команди у нас на висоті. Бачу, що кожен удосконалюється. Зараз дуже молода команда, у складі якої кожен хоче розвиватися й перемагати. Не забуваю і про себе… Мені 19 років, тому теж не можу сказати, що старий. Кар’єра триває, попереду ще багато роботи й можливостей», — підсумовує він.

Чемпіонат світу з водних видів спорту розпочнеться 11 липня.