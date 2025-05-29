Олексій Середа запалює у Європі: як стрибун здобув третю золоту медаль в індивідуалі

Шлях до третьої перемоги
Олексій Середа заявив про себе ще у 2019 році. Тоді 13-річний стрибун виграв Чемпіонат Європи, який проходив у Києві, і вписав своє ім’я в історію. Атлет згадує ті змагання з усмішкою. Каже, що про перемогу навіть не думав.
Президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов попросив Олексія пообіцяти, що зможе перемогти. Середа був стриманим і заявив, що це неможливо… У підсумку саме Олексій здобув золоту медаль і став наймолодшим чемпіоном в історії, закріпивши це звання за собою на роки.
Три роки по тому на Чемпіонаті Європи в Римі Олексій знову переміг і додав до колекції ще одне золото в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки. Згадує, що виступ тоді пішов не за планом — серйозно помилився на старті: «Стрибок, який я завалив, називається "три з половиною оберти під себе". Я його завалив у Римі у 2022 році, думав, що шансів на золоту медаль немає. Однак зміг узяти себе в руки й вигризти цю нагороду».
Середа підходив у прекрасній формі до головних змагань будь-якого спортсмена — Олімпійських ігор у Парижі. Однак незадовго до старту отримав серйозну травму плеча. Під питанням опинився не лише виступ спортсмена — кар’єра загалом.
За декілька місяців до Ігор Ігоря Середу прооперували, тому він пропустив підготовку. Ба більше, уперше після ушкодження стрибнув з вишки безпосередньо на Олімпіаді. Про фізичні кондиції стрибуна, який у підсумку посів восьму сходинку в індивідуалі та п’яту в синхроні з Кіріллом Болюхом годі й говорити. Мрію дитинства здійснити не вдалося.
«З дитинства я мріяв стати олімпійським чемпіоном. Особливо не задумувався про те, наскільки це складно. Робив те, що приносить задоволення. Якщо чесно, то стрибки у воду — це хобі. Мені нескладно ходити на тренування, цікаво вдосконалюватися, показувати гарні результати. На жаль, у Парижі не вдалося здійснити свою мрію, але я не зупиняюся», — переконує спортсмен.
Наступним випробуванням Олексія був Чемпіонат Європи в Анталії, Туреччина. Саме на цьому змаганні він мав продемонструвати, чи готовий повернутися до справ. (Забігаючи наперед — він повернувся!)
Повторення Рима й особлива медаль у доробку
Олексій Середа приїхав до Туреччини у статусі одного з фаворитів змагань. На щастя, очікування виправдав і знову виграв в індивідуальній першості.
«Я виступив дуже-дуже добре. У трьох дисциплінах удалося взяти перші місця, тому краще й не придумаєш. У команді виступив гарно, нічого не завалив, партнерів не підвів. В індивідуалі було складніше, бо я помилився в першому стрибку і після цього почав хвилюватися. Однак зміг здійснити камбек», — пояснює він.
Олексій, як і в Римі, погано виконав стрибок «три з половиною оберти під себе», але наздогнати суперників зміг.
«Мій друг, який сидів на трибунах, подумав: «Ну що, буде як у Римі?». Але не сказав цього, щоб не наврочити. Виявляється, мав рацію», — з усмішкою згадує Олексій.
З упевненістю можна сказати, що виступ в Анталії був особливим для нього. Цього разу стрибун виступав не лише за себе. Середа, який постійно наголошує в інтерв’ю на важливості підтримувати Україну й наше війська, присвячує перемоги військовим, цього разу мав персональне завдання — порадувати батька, який доєднався до Сил оборони України.
«Батько, звісно, слідкує за моїми виступами. Якщо дозволяють обставини, то дивиться змагання. Якщо ні — моніторить результати. Мені було важливо перемогти, щоб порадувати його й інших військових. Приємно, коли перемагаєш, коли лунає наш гімн… Намагаємося нагадувати світу, що Україна продовжує свою боротьбу. Ми обов’язково переможемо», — наголошує Середа.
Олексій також запевнив, що цей результат був би неможливим без тренерів.
«Тренерський штаб задоволений (після виступу в Туреччині. — LB.ua). Очевидно, без тренерів неможливо було б навіть мріяти про щось подібне. Також хочу подякувати президенту федерації Ігорю Лисову. Він фанат нашої справи й дуже допомагає. Хочу відзначити Тамару Токмачову, особистого тренера. Вона допомагає зберегти віру в себе, коли на долю випадають складнощі. Разом рухаємося вперед», — каже стрибун.
Плани
Наступний турнір, на якому виступить збірна України зі стрибків у воду, — це Чемпіонат світу з водних видів спорту. За словами Середи, ці змагання є головними цього сезону.
«Наступний старт — це Чемпіонат світу, який відбудеться в Сінгапурі. Думаю, що після Європи відпочину тиждень і потім готуватимуся до світової першості. Чемпіонат світу — це головний турнір для нас цьогоріч», — розповідає Олексій.
Він упевнений у власних силах і, важливо, у команді українських стрибунів.
«Рівень команди у нас на висоті. Бачу, що кожен удосконалюється. Зараз дуже молода команда, у складі якої кожен хоче розвиватися й перемагати. Не забуваю і про себе… Мені 19 років, тому теж не можу сказати, що старий. Кар’єра триває, попереду ще багато роботи й можливостей», — підсумовує він.
Чемпіонат світу з водних видів спорту розпочнеться 11 липня.