Вперше за 65 років США стали чемпіонами світу з хокею

Срібло у Швейцарії, бронза у Швеції.

Збірна США із золотими медалями після фінального матчу Чемпіонату світу з хокею

Збірна США з хокею здобула свій перший титул чемпіонів світу за 65 років.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У фіналі ЧС-2025 американці в овертаймі мінімально обіграли Швейцарію - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0 ОТ)

Автором чемпіонського гола став Тейг Томпсон, який відзначився після сольного проходу на 63-й хвилині.

Ці збірні зустрічались в груповому раунді, тоді з рахунком 3:0 перемогу святкували швейцарці.

Для американців це третій титул в історії турніру - США здобували "золото" у 1933 та 1960 роках. Загалом США здобули 21-ї нагороди на чемпіонатах світу з хокею - команда по 9 разів фінішувала зі "сріблом" та "бронзою".

Швейцарія вп’яте отримали "срібло" чемпіонату, 8 разів ставала бронзовим призером турніру, але досі не здобувала головний титул.

Бронзовим призером Чемпіонату світу стала Швеція, яка перемогла Данію з рахунком 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).

Таким чином Швеція вдруге поспіль посідає третє місце чемпіонату світу з хокею, це 19-та "бронза" команди на чемпіонатах світу та 49-та медаль усіх ґатунків.