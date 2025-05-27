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Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за "Аль-Наср"

Але 40 років - не межа його кар'єри.

Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за "Аль-Наср"
Кріштіану Роналду
Фото: Twitter/AlNassr FC

Один з найкращих футболістів в історії португалець Кріштіану Роналду у мережі Instagram фактично підтвердив чутки про припинення виступів у складі саудівського клубу "Аль-Наср".

Після завершення останнього матчу чемпіонату Саудівської Аравії 40-річний зірковий нападник написав, що "цей розділ завершено, проте історія продовжує писатися" і подякував усім причетним до 2,5 сезонів, проведених ним в Ер-Ріяді.

Чутки говорять про бажання Роналду зіграти на реформованому Клубному чемпіонаті світу - це можливо завдяки спеціальному правилу ФІФА, яке дає командам-учасникам право підписувати футболістів до початку змагань 15 червня. Водночас оточення португальця підтверджує його зацікавлення в тому, щоб повернутися до європейського футболу.  

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