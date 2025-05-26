«Арсенал» Олександра Зінченка фінішував на другій сходинці в АПЛ

«Арсенал» здолав «Саутгемптон» (2:1) у 38-му тур Англійської прем’єр-ліги.
Про це повідомила пресслужба «канонірів».
У складі «Арсеналу» відзначилися Тірні й Едегор. «Саутгемптон» спромігся відповісти єдиним голом Стюарта.
Український захисник «канонірів» Олександр Зінченко відіграв 70 хвилин.
За підсумками 38 турів АПЛ підопічні Мікеля Артети залишилися на другій сходинці з 74 очками.
П’ятірка кращих в АПЛ сезону 2024/2025: 1. «Ліверпуль» (84 очка), 2. «Арсенал» (74), 3. «Манчестер Сіті» (71), 4. «Челсі» (69), 5. «Ньюкасл» (66).
«Борнмут» Іллі Забарного завершив сезон 9-м (56), «Брентфорд» Єгора Ярмолюка – 10-м (56), а «Евертон» Віталія Миколенка – 13-м (48).
Нагадаємо, «Ліверпуль» гарантував собі чемпіонство АПЛ у 34-му турі.