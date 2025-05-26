«Арсенал» Олександра Зінченка фінішував на другій сходинці в АПЛ

За підсумками 38 турів АПЛ підопічні Мікеля Артети залишилися на другій сходинці з 74 очками.

Про це повідомила пресслужба «канонірів» .

«Каноніри» зіграють у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

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