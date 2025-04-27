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«Ліверпуль» розгромив «Тоттенгем» і став чемпіоном АПЛ

Мерсисайдці не залишили шансів суперникам.

«Ліверпуль» розгромив «Тоттенгем» і став чемпіоном АПЛ
"Ліверпуль" святкує чемпіонство
Фото: EPA/UPG

«Ліверпуль» на «Енфілді» декласував «Тоттенгем» (5:1) у 34 турі Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) та оформив чемпіонство.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Трент Александр-Арнольд б'є по воротах
Фото: EPA/UPG
Трент Александр-Арнольд б'є по воротах

Першими у матчі відзначилися «шпори»: гол забив Соланке. 

Мохаммед Салах під час голу
Фото: EPA/UPG
Мохаммед Салах під час голу

Після цього підопічні Арне Слота ввімкнулися і відповіли п’ятьма точними ударами. Забивали Діас, Маккалістер, Гакпо і Салах. Ще один гол у власні ворота організував Удогі.

Після перемоги «Ліверпуль» достроково став чемпіоном Англійської прем’єр-ліги з 82-ма очками в активі. За 4 тури до завершення «Арсенал» поступається лідеру 15-ма пунктами.

Гравці &quot;Ліверпуля&quot; після фінального свистка
Фото: EPA/UPG
Гравці "Ліверпуля" після фінального свистка

Тріумфувавши у сезоні 2024/2025, «Ліверпуль» здобув свій ювілейний, 20-й титул АПЛ в історії.

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