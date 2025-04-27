«Ліверпуль» на «Енфілді» декласував «Тоттенгем» (5:1) у 34 турі Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) та оформив чемпіонство.
Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.
Першими у матчі відзначилися «шпори»: гол забив Соланке.
Після цього підопічні Арне Слота ввімкнулися і відповіли п’ятьма точними ударами. Забивали Діас, Маккалістер, Гакпо і Салах. Ще один гол у власні ворота організував Удогі.
Після перемоги «Ліверпуль» достроково став чемпіоном Англійської прем’єр-ліги з 82-ма очками в активі. За 4 тури до завершення «Арсенал» поступається лідеру 15-ма пунктами.
Тріумфувавши у сезоні 2024/2025, «Ліверпуль» здобув свій ювілейний, 20-й титул АПЛ в історії.