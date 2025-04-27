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"Динамо" на останніх секундах уникло поразки від "Шахтаря"

Матч відбувся на "Арені Львів" і завершився з рахунком 2:2.

"Динамо" на останніх секундах уникло поразки від "Шахтаря"
"Динамо" - "Шахтар"
Фото: fcdynamo.com

У центральному матчі 26 туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграли внічию 2:2. 

Матч відбувся на "Арені Львів", повідомляє Сhampion.com.ua.

Рахунок було відкрито вже на 6-й хвилині першого тайму. Михавко сфолив у карному проти Егіналду та заробив 11-метровий, який реалізував Кевін.

Через 14 хвилин "гірники" змогли подвоїти перевагу зусиллями того ж Егіналду, який вдало зіграв на добиванні після відбитого Нещеретом удару від Матвієнка.

Більше насправді гострих моментів до перерви не було. Початок другого тайму вже був за столичним клубом, що вилилося у гол на 56-й хвилині – простріл Дубінчака замкнув Ванат. Після цього Маріно Пушич та Олександр Шовковський провели заміни.

Динамо було близьким відновити паритет на 69-й хвилині, коли Кабаєв протягнув м'яч, увійшов у штрафний і пробив в дальній кут низом. Різник кінчиками пальчиків дотягнувся до м'яча і перевів його в штангу.

Пізніше супершанс змарнував Шапаренко, який не зміг влучити по воротах суперника з двох метрів. Але свого кияни все ж домоглися вже у компенсований час, справжнім героєм для Динамо став Кабаєв, який після подачі з кутового просто розстріляв ворота суперника. 

У підсумку результативна нічия, яка майже ховає шанси донецького клубу захистити чемпіонство.

Раніше, 23 квітня, "Динамо" розгромило "Буковину" на шляху до фіналу Кубка України. 

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