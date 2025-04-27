«Барселона» здолала «Реал» у фіналі Кубка Іспанії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

На 28 хвилині Ламін Ямаль накрутив на фланзі декількох суперників і відпасував на Педрі: іспанець у дотик поклав м’яч у лівий кут воріт – 1:0.

Фото: EPA/UPG Педрі і Ямаль обговорюють гол у ворота суперника

Мадридці відігралися у другому таймі. На 70 хвилині Кілліан Мбаппе реалізував штрафний удар, забивши гол ударом від лівої стійки. За 7 хвилин Орельян Чуамені першим відгукнувся на подачу Арди Гюлера з кутового і головою забив.

Фото: EPA/UPG Кілліан Мбаппе б'є зі штрафного

Каталонці відігралися на 84-й: Ферран Торрес отримав пас від Ямаля, обіграв Тібо Куртуа і покотив м’яч у порожні ворота.

Фото: EPA/UPG Ямаль і Вінісіус з'ясовують, хто кращий

Крапку у матчі поставив Жуль Кунде, який на 116 хвилині наважився на дальній удар і влучив прямісінько у лівий кут воріт – 3:2.

Фото: EPA/UPG Кунде під час переможного голу

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних.

Фото: EPA/UPG "Барселона" святкує перемогу у фіналі Кубка Іспанії з футболу

Внаслідок перемоги у матчі «Барселона» здобула 32-й Кубок Іспанії в історії – абсолютний рекорд.

Нагадаємо, каталонці очолюють турнірну таблицю у Ла Лізі, маючи в активі 76 очок після 33 матчів.