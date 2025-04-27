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«Барселона» перемогла «Реал» Луніна і стала володаркою Кубка Іспанії

Команди відігравалися двічі упродовж матчу та зіграли 120 хвилин.

«Барселона» перемогла «Реал» Луніна і стала володаркою Кубка Іспанії
Кунде святкує переможний гол
Фото: EPA/UPG

«Барселона» здолала «Реал» у фіналі Кубка Іспанії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

На 28 хвилині Ламін Ямаль накрутив на фланзі декількох суперників і відпасував на Педрі: іспанець у дотик поклав м’яч у лівий кут воріт – 1:0.

Педрі і Ямаль обговорюють гол у ворота суперника
Фото: EPA/UPG
Педрі і Ямаль обговорюють гол у ворота суперника

Мадридці відігралися у другому таймі. На 70 хвилині Кілліан Мбаппе реалізував штрафний удар, забивши гол ударом від лівої стійки. За 7 хвилин Орельян Чуамені першим відгукнувся на подачу Арди Гюлера з кутового і головою забив.

Кілліан Мбаппе б'є зі штрафного
Фото: EPA/UPG
Кілліан Мбаппе б'є зі штрафного

Каталонці відігралися на 84-й: Ферран Торрес отримав пас від Ямаля, обіграв Тібо Куртуа і покотив м’яч у порожні ворота.

Ямаль і Вінісіус з'ясовують, хто кращий
Фото: EPA/UPG
Ямаль і Вінісіус з'ясовують, хто кращий
 

Крапку у матчі поставив Жуль Кунде, який на 116 хвилині наважився на дальній удар і влучив прямісінько у лівий кут воріт – 3:2.

Кунде під час переможного голу
Фото: EPA/UPG
Кунде під час переможного голу

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних.

&quot;Барселона&quot; святкує перемогу у фіналі Кубка Іспанії з футболу
Фото: EPA/UPG
"Барселона" святкує перемогу у фіналі Кубка Іспанії з футболу

Внаслідок перемоги у матчі «Барселона» здобула 32-й Кубок Іспанії в історії – абсолютний рекорд.

Нагадаємо, каталонці очолюють турнірну таблицю у Ла Лізі, маючи в активі 76 очок після 33 матчів.

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