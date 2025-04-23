Формула-1. Гран-прі Саудівської Аравії: Піастрі знову перемагає

Про зразкову роботу Піастрі, перший подіум Феррарі та сумнівний рекорд Стролла – у підсумках етапу в Саудівській Аравії на Lb.ua.

Цього тижня королівські перегони переїхали до Саудівської Аравії. Тут, у Джидді, було по-справжньому гаряче, причому як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Температура повітря сягала близько 40 градусів за Цельсієм. Спекотною видалася й сама гонка.

Чемпіон етапу Піастрі

Минулого тижня ми вже розповідали про те, як Оскар Піастрі з кожним етапом перехоплює лідерство у «Макларен», потроху відбираючи цю роль у Ландо Норріса. Зараз же можна констатувати, що Оскару цього замало, адже він готовий бути першим серед усіх пілотів.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі і Макс Ферстаппен під час перегонів

Етап у Джидді став буквально зразковим від австралійця. Щоправда, тут не обійшлось без допомоги Макса Ферстаппена. Кульмінація сталась вже на першому колі (!), коли нідерландець, не зумівши вписатися в поворот, зрізав його. Здавалось Макс зберіг лідерство у гонці, втім ця помилка вартувала йому 5 секунд штрафу. Цікаво, що коли Ферстаппен вирушив до боксів відбувати штраф і змінювати колеса, Піастрі випередив його, а різниця на виїзді становила понад три секунди.

На фініші пілот «Макларен» випередив Ферстаппена лише на 2,843 секунди. Тому, якби у «Ред Булл» одразу сказали своєму пілоту віддати позицію супернику на першому колі, штрафу не було б… Хоча зараз про це можна лише фантазувати.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Саудівської Аравії

Не варто применшувати роботу австралійця. Оскар Піастрі справді видав зразкову гонку, не припустився помилок та фінішував першим. Цей етап став особливим для нього, адже він уперше у своїй кар’єрі очолив особистий залік.

Залік Формули-1 після Гран-прі Саудівської Аравії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 99 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 89; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87; Джордж Расселл («Мерседес») — 73; Шарль Леклер («Феррарі») — 47.

Піастрі втретє переміг у сезоні, а саме ця перемога стала знаковою ще й для його команди. Траса в Джидді стала для британського колективу 50-ю, на якій перемагали його пілоти. Це абсолютний рекорд Формули-1.

Перша звитяга «Феррарі»

Компанію Піастрі та Ферстаппену на подіумі склав Шарль Леклер. Нарешті це сталося.

«Феррарі» точно очікувала не на такий початок сезону від своїх зіркових пілотів – Гемілтона та Леклера. На щастя для уболівальників, у Джидді «Феррарі» нарешті увійшли до трійки кращих за підсумками Гран-прі.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон

На цьому етапі боси «Скудерії» обрали правильну тактику для Леклера, яка врешті принесла йому «бронзу» цієї гонки. Однак, говорячи про успіх «Феррарі» на Гран-прі у Саудівській Аравії, не слід поливати їх вершками та полуницею, адже Льюїс Гемілтон все ще в пошуку того самого ідеального конекту зі своїм болідом.

40-річний британець фінішував лише сьомим у Джидді. Після гонки він не приховував свого розчарування. Втім, якщо ви думаєте, що Льюїс взяв всю провину на себе, то це не так.

Фото: EPA/UPG Конструктори "Феррарі" працюють над болідом

«Не було жодної секунди, щоб мені було комфортно. Це було жахливо, зовсім неприємно. Я просто ковзав. У мене не було зчеплення з трасою. Перший відрізок: недостатня керованість, машина не повертає, а потім сильний крен. Другий відрізок: трохи кращий баланс, але все одно просто немає темпу. Дуже погано. Наразі нічого не можна виправити. Отже, так буде до кінця року. Буде боляче.

Нічого позитивного, окрім того, що Шарль фінішував на подіумі, що дуже добре для команди. Очевидно, що машина здатна бути третьою, тож... Шарль сьогодні чудово попрацював, тож я не можу звинувачувати болід», – сказав Гемілтон у коментарі Sky Sports.

Кубок конструкторів після Гран-прі Саудівської Аравії (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 188 очок; «Мерседес» – 111; «Ред Булл» – 89; «Феррарі» – 78; «Вільямс» – 25.

«Рекорд» Стролла

Усі ми звикли, що коли мова заходить про рекорди, то це обов’язково про успіх, визнання і неймовірне досягнення. Втім, бувають і рекорди зі знаком мінус.

Фото: EPA/UPG Перегони у Саудівській Аравії

Такий антирекорд у Джидді встановив пілот «Астон Мартін» Ленс Стролл. На етапі у Саудівській Аравії канадець показав лише 16 результат і в 75-те вибув у першому сегменті кваліфікації. Таким чином, Стролл побив рекорд, який належав Кевіну Магнуссену. Той не виходив до Q2 74 рази у кар’єрі. До речі, така ситуація сталась із Ленсом вже втретє у цьому сезоні. Раніше він провалився у Бахрейні та Японії.

У травні королівські перегони переїжджають до США. Наступний етап Формули-1 відбудеться у Маямі 2-4 травня.