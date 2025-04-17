Ліга чемпіонів: "Арсенал" Зінченка у півфіналі, Кейн знову без трофея

У футбольній Лізі чемпіонів український футболіст продовжує претендувати на здобуття трофея: Олександр Зінченко, навіть попри нуль зіграних хвилин, став півфіналістом головного європейського клубного турніру.

"Арсенал", за який виступає наш збірник, на "Бернабеу" у Мадриді не лише втримав перевагу над "Реалом" Андрія Луніна, але навіть здобув другу поспіль перемогу. Український голкіпер до цього не причетний: його не було навіть у заявці через травму.

Натомість його колега Тібо Куртуа пропустив двічі: спершу від Сака, а вже у компенсований час від Мартінеллі. Гол Вінісіуса "королівський клуб" не врятував - поразка 1:2 і провалений захист титулу.

Нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн поки так і не переконав жодного мольфара зняти з нього безтрофейне прокляття - один з найкращих бомбардирів планети знову залишиться без медальки. Німецький гранд зіграв унічию з "Інтером" 2:2, чого італійцям цілком вистачило для потрапляння до наступної стадії.

У півфіналах "Арсенал" гратиме з "ПСЖ", а на "Інтер" чекає каталонська "Барселона".