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Борчиня Лівач про сутичку з росіянкою: «Налаштовувалася на цей двобій більше, ніж на фінал»

Українка стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби.

Борчиня Лівач про сутичку з росіянкою: «Налаштовувалася на цей двобій більше, ніж на фінал»
Українська борчиня Оксана Лівач після перемоги
Фото: UWW

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач розповіла LB.ua про свою найскладнішу сутичку на шляху до золотої медалі Чемпіонату Європи з боротьби. 

«Я налаштовувалася тільки на "золото". Я цього чекала і дуже рада, що все закінчилось саме так. Найскладніший поєдинок був із росіянкою за вихід у фінал. У нас був дуже щільний рахунок, мало дій, бо ми одна одну дуже добре знаємо. Вийшло так, що за активністю я перемогла. Старалась не ризикувати й добре стояти в захисті. Саме це дозволило мені здобути перемогу. Дуже важливу перемогу… Мені здається, що я більше налаштовувалась саме на цю сутичку, а не на фінальну. Перед турніром ми були сіяними: у рейтингу я була перша, а вона – четверта. Я знала, що ми будемо разом в одній підгрупі. Перед змаганнями ми продумували тактику під неї та врешті все вдалося», – сказала Лівач.

Вона наголосила на тому, що сутичка з росіянкою була більш ніж принциповою.

«Ми абсолютно не спілкуємось, не тиснемо їм руки. З її сторони "нейтральна" позиція, а з моєї – не збираюсь з нею контактувати. Росіяни дуже зверхні, зухвалі. Мені просто навіть неприємно їх бачити. У нас досить проросійська організація – Об’єднана організація боротьби (United World Wrestling). Там дуже багато росіян, тому вони почувають себе доволі таки впевнено. Ходять пихаті й поводять себе так, ніби нічого не відбувається. Максимально неприємні для мене особи», – розповіла борчиня.

За її словами, вона раділа, що змусила росіянку слухати український гімн на нагородженні після змагань. 

«У мене було багато емоцій… Думала про Україну й те, наскільки важкий шлях моя держава проходить. Я розумію, що збоку стоять росіяни і слухають наш гімн. Подумала, що це буде хоч і дуже маленький, але крок до нашої перемоги у війні. Я вірю, що Україна переможе. Тоді мене якось так накрило, я ледь стримувала сльози. Я розумію, наскільки важко зараз, тому була дуже щаслива, що здобула перше місце, що лунає саме наш гімн. Хай стоять, слухають і вчать його», – підсумувала Оксана.

Нагадаємо, Оксана Лівач здобула золоту медаль на Чемпіонаті Європи з боротьби. В інтерв’ю LB.ua вона розповіла, у чому особливість збірної України з боротьби.

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