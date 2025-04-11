Артем Довбик став найкращим футболістом березня в італійській Серії А

27-річний нападник провів у березні чотири матчі в чемпіонаті Італії, в яких забив три м’ячі.

Артем Довбик під час матчу проти "Атлетіка" у Лізі Європи УЄФА.

Італійська Серія А оголосила ім'я володаря березневої нагороди “Найкращий футболіст місяця”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Найкращим футболістом березня в італійській Серії А став форвард “Роми” та збірної України Артем Довбик.

27-річний нападник провів у березні чотири матчі в чемпіонаті Італії, в яких забив три м’ячі.

В результаті Довбик випередив Ніколо Бареллу (“Інтер”), Люка Да Кунью (“Комо”), Ніколо Фаджолі (“Фіорентина”), Ріккардо Орсоліні (“Болонья”) та Умара Соле (“Удінезе”).

Артем Довбик отримає нагороду 19 квітня перед домашнім матчем “Роми” проти “Верони”.