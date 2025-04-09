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Україна виборола першу медаль на чемпіонаті Європи з боротьби

Український борець вільного стилю Андрій Джелеп приніс збірній бронзову медаль.

Україна виборола першу медаль на чемпіонаті Європи з боротьби
Український борець вільного стилю Андрій Джелеп приніс збірній бронзову медаль.
Фото: Асоціація спортивної боротьби України

У Братиславі триває чемпіонат Європи з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, на якому Україна отримала першу медаль.

Про це повідомляє Укрінформ.

Бронзовим призером змагань став український борець вільного стилю Андрій Джелеп. Він у сутичці за третє місце у ваговій категорії до 61 кг переміг “нейтрального” Дмитра Шамела - 3:1.

Також завтра, 10 квітня, за третє місце будуть змагатись Олександра Хоменець (55 кг), Аліна Філіпович (59 кг) та Манола Скобельська (68 кг).

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Крім того, у фінал вийшли українки Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).

На минулорічному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби збірна України здобула 5 медалей - 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові.

Чемпіонат Європи з вільної, жіночої та греко-римської боротьби завершиться 13 квітня.

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