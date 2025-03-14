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Стали відомі суперники чоловічої збірної України з баскетболу у кваліфікації ЧС-2027

Україна зіграє зі Словаччиною та Швейцарією.

Стали відомі суперники чоловічої збірної України з баскетболу у кваліфікації ЧС-2027
Чоловіча збірна України з баскетболу
Фото: ФБУ

У швейцарському місті Місі відбулось жеребкування другого раунду пре-кваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Результати жеребкування:

Група А: Україна, Словаччина, Швейцарія

Група В: Угорщина, Північна Македонія, Румунія

Група С: Болгарія, Нідерланди, Австрія

Група D: Хорватія, Данія, Норвегія

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Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року – там до переможців пре-кваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

Кожна збірна проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.

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