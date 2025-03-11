«Динамо» поділило очки з «Зорею», а «Шахтар» – з «Карпатами» в УПЛ

«Динамо» зіграло внічию із «Зорею» (2:2) у 21-му турі Української прем’єр-ліги.
Про це повідомила пресслужба киян.
Киянам довелося двічі відіграватися протягом матчу. Спочатку на гол Будківського відповів Ванат. Потім луганці вийшли вперед завдяки точному удару Джордана.
Нічийний результат для киян вирвав Пономаренко.
В іншому матчі 21 туру «Шахтар» і «Карпати» обійшлися без голів (0:0).
За підсумками поєдинків підопічні Олександра Шовковського продовжують очолювати УПЛ з 51 пунктом в активі.
«Шахтар» йде третім – 41 пункт після 20 матчів.