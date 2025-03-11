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«Динамо» поділило очки з «Зорею», а «Шахтар» – з «Карпатами» в УПЛ

Кияни й донеччани отримали по одному пункту за підсумками туру.

«Динамо» поділило очки з «Зорею», а «Шахтар» – з «Карпатами» в УПЛ
Андрій Ярмоленко під час матчу
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» зіграло внічию із «Зорею» (2:2) у 21-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба киян.

Киянам довелося двічі відіграватися протягом матчу. Спочатку на гол Будківського відповів Ванат. Потім луганці вийшли вперед завдяки точному удару Джордана. 

Гравці &quot;Динамо&quot; після голу
Фото: fcdynamo.com
Гравці "Динамо" після голу

Нічийний результат для киян вирвав Пономаренко.

В іншому матчі 21 туру «Шахтар» і «Карпати» обійшлися без голів (0:0).

Георгій Судаков в атаці
Фото: shakhtar.com
Георгій Судаков в атаці

За підсумками поєдинків підопічні Олександра Шовковського продовжують очолювати УПЛ з 51 пунктом в активі. 

«Шахтар» йде третім – 41 пункт після 20 матчів.

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