Боксерський «Оскар»: визнання Хижняків та розбита нагорода рекорду України

Федерація боксу України вперше у своїй історії провела церемонію нагородження кращих боксерів, тренерів і суддів року. Окремі номінації створили для боксерських залів та осередків. Як минув перший боксерський «Оскар», який рекорд України встановила федерація та кого врешті нагороджували – на Lb.ua.

Як все було

У цей день вони зняли свої боксерки та спортивну форму й одягнулись урочисто: костюми, вечірні сукні, краватки та підбори. Більшість боксерів ми бачили у таких образах уперше. Очевидно, їм пасує елегантне вбрання.

Фото: ФБУ Нагороди ФБУ

Церемонія проходила в красивій залі готелю Fairmont, стеля у залі якого нагадувала паризький Гран Пале (Великий палац). Особливості моменту додавала жива музика.

Фото: ФБУ Василь Жадан під час виступу

Зірковими гостями події стали Василь Жадан, який виконав уже боксерський хіт «Браття», під який зазвичай виходить на ринг Олександр Усик, та Світлана Тарабарова, заспівавши «Маніфест». Перформанс був якісним, але, звісно, гості прийшли дізнатися ім’я кращих за версією ФБУ.

Легендарні Хижняки

Переможців було багато. Поза будь-якою конкуренцією виявилася сім’я Хижняків. Олімпійського чемпіона та його батька-тренера нагородили спеціальною нагородою – «Легенди Федерації боксу України».

Фото: ФБУ Олександр Хижняк під час промови

Перед самою церемонією багато хто встиг розкритикувати ФБУ за те, що вони не додали Олександра Хижняка в список претендентів на титул найкращого боксера року, а його батька – найкращого особистого тренера. Однак, уже зрозуміло, що Федерація боксу й справді ґрунтовно підготувалася.

Олександр не стримував емоцій після нагородження.

«Дуже приємно бути тут і бачити людей, з якими ми зустрічаємось дуже часто протягом 20 років. Ще дуже давно ми з моїм батьком мріяли потрапити в національну збірну України з боксу та посісти там хоча б якесь призове місце, а сьогодні я та мій батько отримуємо нагороду "Легенда боксу України"… Це наша спільна нагорода. Мені дуже приємно, адже ми поклали на це багато років, важко працювали й віддали боксу багато свого часу. Врешті це дало такий результат. Мені дуже приємно, що федерація боксу бачить наші результати, відзначає наші старання. Приємно бачити, як розвивається наша федерація, і як бокс в Україні з кожним роком стає все краще і краще. Спілкуючись із дітьми, я постійно повторюю, що бокс – це про життя. Дійсно, нас усіх тут об’єднує бокс. Дуже хочеться, аби він з кожним роком в Україні розвивався більш стрімко», – сказав Хижняк.

Головний тренер року серед збірних команд України

У фіналі номінації «Головний тренер року серед збірних команд України» зійшлися Сергій Глущенко, головний тренер чоловічої збірної України з боксу U23, та Олег Кудінов, головний тренер чоловічої збірної України з боксу серед молоді. Перемогу судді віддали Глущенку, під керівництвом якого збірна України U-23 посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи, здобувши 5 золотих, 1 срібну та 2 бронзові нагороди.

Фото: ФБУ Сергій Глущенко з нагородою

До речі, саме Глущенко зараз є помічником головного тренера дорослої чоловічої збірної, яку після Сосновського очолив Михайло Мельник.

«Усі ми – тренери, боксери, функціонери – кожен в міру своєї самовіддачі, душі, тіла та здоров’я, віри в себе показує результат та прославляє нашу державу. Я вдячний за це визнання та цю нагороду. Дякую всім тим, хто вірить, хто любить бокс. Звісно, подяка нашим Збройним силам – хлопцям та дівчатам, які перемагають на фронті. Дякуючи їм, ми маємо можливість змагатись», – висловився Глущенко.

Особистий тренер року

Команду очолює головний тренер, але внесок особистих тренерів теж є дуже значним, адже саме вони працюють індивідуально зі своїми підопічними.

Фото: ФБУ Сергій Данильченко позує разом із синхроністками Алексіївими

Найкращим особистим тренером у 2024 році визнали Сергія Данильченка.

Саме він зараз працює з учасником Олімпійських Ігор Айдером Абдураімовим, а також – з чемпіоном світу Юрієм Захарєєвим.

«Я вдячний нашим Збройним силам України, що боронять нашу землю, вдячний нашій федерації, що розвиває бокс у нашій державі. Ми всі відчуваємо, що ми команда, а це дуже важливо», – зазначив Данильченко.

Зіркова Макогоненко

Відзначили також юну зірку українського боксу Кіру Макогоненко. Вона здобула перемогу в номінації «Боксерка року серед юніорок».

У свої 16 Макогоненко вже стала чемпіонкою Європи та перемагала на багатьох міжнародних змаганнях. У 2024 Кіра розпочала виступи на змаганнях серед молоді та встигла стати чемпіонкою України у ваговій категорії до 50 кг.

Фото: ФБУ Кіра Макогоненко (друга ліворуч)

Свою перемогу Кіра присвятила сім’ї.

«Приємно перемагати. Хочу подякувати своїм батькам, своєму тренеру, тату Артему. Я дуже йому вдячна за все, що він робить для мене. Дякую своїй мамі, люблю своїх батьків. Моїх перемог не було б без них», – відзначила Макогоненко.

Боксер року

У головній номінації «Боксер року» перемогу цілком заслужено святкував Айдер Абдураімов. 2024 рік став проривом у кар’єрі 21-річного боксера. На останньому ліцензійному турнірі Айдер виборов путівку на Ігри в Парижі та став учасником Олімпіади-2024.

У новому році боксер прагне вдосконалюватися та досягнути більшого. Розпочати планує із перемоги на чемпіонаті України, який стартував сьогодні, 9 березня, в Одесі.

Фото: ФБУ Айдер Абдураімов

«Не очікував, що переможу в цій номінації. Насправді у нас всі кращі. Всі роблять свою справу, всі тренуються, викладаються та показують гарний бокс. У мене були гідні супротивники в цій номінації. Приємно, що обрали мене.

Готуюсь до чемпіонату України, сьогодні в мене день відпочинку, а вже завтра я знову буду тренуватись, а з понеділка – показувати свій бокс. Вагова категорія буде тепер вищою, ніж була на Олімпіаді, будемо змагатись і перемагати», – розповів Абдураімов.

Особливий рекорд

У ході церемонії керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова та експерт Віталій Зорін вручили ФБУ нагороду за найбільшу кількість медалей збірної команди України на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та жінок за всю історію проведення таких чемпіонатів.

Фото: ФБУ Віталій Зорін (праворуч) на сцені

Не обійшлось і без казусів… Під час виходу на сцену експерт Національного реєстру Віталій Зорін упав і, як наслідок, розбив нагороду. Її обіцяли замінити на нову. Із Зоріним все добре, він не зазнав пошкоджень під час піке.

Фото: ФБУ Учасники заходу

Повний список переможців:

«Легенда Федерації боксу України» – Олександр Хижняк та Олександр Хижняк-старший;

«Найкращий головний тренер серед збірних команд України» – Сергій Глущенко;

«Обласний осередок року» – Федерація боксу Хмельницької області;

«За волю до перемоги» – Даниїл Заморило;

«Найкращий спортивний зал» – розділили між собою Центр боксу «Епіцентр», м. Хмельницький; Зал боксу «Фаворит», м. Дніпро; Школа боксу ім. Олександра Гвоздика, м. Біла Церква;

«Особистий тренер року» – Сергій Данильченко;

«Суддя року» – Павло Василинчук;

«Спортивний менеджер року» – Олександр Гордієнко;

«Нова зірка боксу» – Джамал Кулієв;

«Боксерка року серед юніорок» – Кіра Макогоненко;

«Боксер року серед юніорів» – Володимир Деркач;

«Боксерка року серед молоді» – Анастасія Таран;

«Боксер року серед молоді» – Артур Кузьменко;

«Боксерка року серед еліти» – Тетяна Довгаль;

«Боксер року серед еліти» – Айдер Абдураімов.

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