Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла, що досі працює з психологом, щоб побороти наслідки жорсткого ставлення під час тренувального процесу.

Про це власниця школи художньої гімнастики сказала в інтерв’ю LB.ua.

«Я працюю, орієнтуючись на свій досвід. Ми всі були гімнастками, тому розуміємо, як все влаштовано з позиції тренера і спортсменки. Звісно, працюємо на результат, але хочемо досягнути його без моментів, які можуть нашкодити психологічному здоров’ю дівчини. Не хочу, щоб наші діти ходили до психолога у 25-30 років після завершення кар’єри. Щоб запобігти цим процесам, потрібно змінити підхід до процесу тренування. Набагато легше накричати, насварити, вигнати із зали, але дитина буде знервована. Наслідки такого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом», – пояснила вона.

Різатдінова також наголосила, що тренери повинні слідкувати за тим, що вони говорять, адже це впливає на подальше життя дітей.

Я не можу сказати, що у нас в залі суцільна райдуга: є дисципліна, авторитет, але ви не почуєте там образ і приниження. "Ти товста", — таке у нас неприпустимо. Ми даємо змогу тренуватися всім діткам. Навіть якщо у дівчинки, наприклад, є трішки зайвої ваги, ми ніколи не скажемо: "Ти корова!"… Є етичні моменти, через які ми не переступимо. Ось це — головна відмінність нашої школи від інших.

Я проживаю кожен момент дуже близько, тому кожне слово про "не такі ноги", про те, що я "занадто велика", пам’ятаю досі. Ті часи навчили мене, що тренер повинен чітко фільтрувати, що він говорить. Одна фраза про "короткі ноги" дівчини можуть зруйнувати її життя. У моєму дитинстві казали те, що думали, а це буває дуже боляче», – підсумувала вона.

Інтерв’ю Ганни Різатдінової про стан справ у художній гімнастиці читайте на LB.ua.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова здобула бронзову нагороду Олімпійських ігор-2016 з художньої гімнастики в абсолютній першості.