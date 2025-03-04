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Шовковський: «Під час тренувального процесу Нещерет нічим не поступався Бущану»

Георгій Бущан покинув «Динамо» під час зимового трансферного вікна.

Шовковський: «Під час тренувального процесу Нещерет нічим не поступався Бущану»
Український голкіпер Руслан Нещерет
Фото: fcdynamo.com

Український тренер «Динамо» Олександр Шовковський оцінив ігрові навички голкіпера Руслана Нещерета ексклюзивно для LB.ua.

Він сказав про це під час пресконференції, присвяченої зимовим зборам киян.

«Те, що Руслан готовий грати, було зрозуміло вже як рік-півтора. Я б так сказав. Просто ситуація така, що моменти, які були у нього (пов’язані з помилками, – LB.ua) – це якісь випадковості, які виникали першочергово через психологічний аспект. У тренувальному процесі та розумінні гри він Бущану нічим не поступався. Однак, досвід був якраз на боці Георгія», – сказав Шовковський.

Він також наголосив, що у «Динамо» функціонує сильна школа воротарів.

«На сьогодні у нас є і Нещерет, і Валентин Моргун, в якого, на жаль, було невелике пошкодження. Він пропустив певний час, тому йому треба наздоганяти. У нас школа воротарів досить непогана», – підсумував головний тренер «Динамо».

Нагадаємо, узимку 2024 року Георгій Бущан перебрався з «Динамо» до «Аль-Шабаба» за 3 мільйони євро. Після відходу Георгія на воротах «Динамо» у двох матчах другої половини сезону УПЛ стояв 23-річний Руслан Нещерет.

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