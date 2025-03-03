Біатлоністка Олександра Меркушина: «У мене навіть думки не було, що зможу поборотися за нагороду сьогодні»

Українська біатлоністка Олександра Меркушина поділилася емоціями від виступу на етапі Чемпіонату світу з біатлону серед юніорів ексклюзивно для LB.ua.

«У мене купа емоцій, адже це дуже неочікуваний п'єдестал. Взагалі у мене навіть думки не було про те, що я зможу боротися за нагороду, хоча минулого року я була чемпіонкою в юнацькому масстарті. Тут дуже сильні суперниці, і тому я навіть не розраховувала бути в трійці кращих. Хотіла попрацювати добре, виходила з думкою про те, що треба викластися наповну», – розповіла Меркушина.

Біатлоністка також пояснила, як вдалось опанувати емоції після двох хиб на першому вогневому рубежі.

«Коли перший рубіж відпрацювала з двома хибами, то зрозуміла, що я не докрутила поправку на вітер. Я зробила замало поправки, бо була дуже велика різниця з пристрілкою. Дуже прикра помилка для мене… Я дуже засмутилась тоді. Крім того, я сьогодні вибрала невдалу пару лиж. Вчора була зовсім інша погода, був дощ, і я сподівалась, що сьогодні теж так буде. Я взяла пару лиж зі структурою на воду, але траса була сухою, тож через таку прикру помилку я зрозуміла, що боротись саме ногами буде дуже важко.

Так і було. Я вийшла, стартанула і зрозуміла, що гонка просто котиться в нікуди. Я нічого не можу з цим зробити, роблю дурницю на першому рубежі… Після того я дуже розчарована, тому кажу собі, що далі вже як буде. Думаю, тепер головне просто зробити хоч щось хороше в цій гонці. Так і сталося! Я зробила поправку і відстрілялася на "нуль". Хоч і виходила на двадцятих позиціях, але заспокоювала себе, що це вже непогано. А коли я після третього вогневого вийшла з "нулем", то взагалі була в шоці. Я трохи злякалась, бо попереду були дуже потужні суперниці. Не кинулась їх наздоганяти, бо розуміла, що мені тоді не вистачить сил на останнє коло. Я їх трохи відпустила, але наздогнала на стрільбі. Останній рубіж було дуже складно стріляти, бо я бачила, що вони промазували. Однак, я вже маю досвід у цьому плані. Коли прийшла на рубіж, то була впевнена в собі. Сказала, що зможу все зробити правильно і вийду переможцем. Так і сталось. Прикро, що є одна хиба на останньому рубежі, але за такого вітру, який був, вважаю, що це дуже класний результат», – зауважила біатлоністка.

Олександра також поділилась планами на останню гонку Чемпіонату світу.

«На Чемпіонаті світу залишилась одна гонка – естафета. Я дуже хочу добре попрацювати для своєї команди і виправити ту прикру помилку, яку я зробила на змішаній естафеті (на першій стрільбі Меркушина заробила штрафне коло, – Lb.ua). Для мене це була дуже болюча помилка. Дякую команді, яка мене підтримала! Вони просто чарівні люди, я їх обожнюю, дуже дякую їм за підтримку. Вони допомогли мені пройти цей період безболісно. Хочу виправити ту помилку і досягнути найкращого результату для команди», – сказала Олександра.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, Олександра Меркушина здобула бронзову медаль на юніорському Чемпіонаті світу з біатлону. Медаль стала першою для збірної України на цьому ЧС.