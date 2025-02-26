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МОК змушує федерації зимових видів спорту допустити росіян до Олімпіади-2026

Посилаються на "успішний досвід Ігор у Парижі".

МОК змушує федерації зимових видів спорту допустити росіян до Олімпіади-2026
Годинник у Мілані, який відраховує останній рік до Олімпіади-2026
Фото: EPA/UPG

Міжнародний олімпійський комітет чинить тиск на федерації зимових видів спорту, щоб ті дали можливість "нейтральним" росіянам та білорусам брати участь у кваліфікаційних змаганнях до Ігор 2026 року, які прийматимуть італійські Мілан та Кортіна.

Як пише "Трибуна", Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) отримали від МОК та його поки ще президента Томаса Баха чітку вказівку, що практику "нейтральних" спортсменів треба продовжити, бо нібито "є успішний досвід Ігор у Парижі". 

Зимові види поки що демонстрували досить принципову позицію щодо відсторонення росіян: їх немає під жодним прапором ані в бобслеї та скелетоні, ні в керлінгу, ні в хокеї, ні у санному спорті. Особливо яскраво говорять про небажання мати щось спільне з прихильниками війни у популярному біатлоні: тут "нейтральних" не хочуть бачити ані в керівництві федерації, ані топові спортсмени. 

Натомість вже є допуск у ковзанярському спорті та фігурному катанні, а у Міжнародній федерації лижних видів говорять, що нібито "усі зимові федерації погодяться прийняти практику "нейтральних" спортсменів для Мілана та Кортіни".  

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