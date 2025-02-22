Буяльський: «Особистої цілі немає, є одна на всю команду – перемога у кожному матчі»

Кияни зіграють проти «Карпат» у першому офіційному матчі після зимової паузи в УПЛ.

Футболіст «Динамо» Віталій Буяльський розповів Lb.ua, у якому стані гравці київського клубу підходять до другої частини Української прем’єр-ліги.

«Все добре, чекаю на першу гру. Збори були довгими, продуктивними, тож вже з нетерпінням чекаємо на гру, будемо старатись показати всі свої кращі якості», – сказав півзахисник.

Він також наголосив, що кияни ставлять за мету перемагати у кожному матчі.

«Нам потрібно перемагати в кожній грі, виходити тільки з такими думками і налаштуваннями. За кожну гру можна отримати 3 очки, тож треба боротись у кожній грі за перемогу. Особистої цілі немає. Є одна на всю команду – перемога у кожному матчі і перемога в сезоні у підсумку», – пояснив Буяльський.

«Динамо» очолює УПЛ після 17 турів, маючи в активі 43 пункти.

Нагадаємо, гравець «Динамо» Олександр Караваєв пояснив, який мінімальний план команди на другу частину розіграшу УПЛ.