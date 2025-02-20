Гравці «Динамо» провели виставковий матч разом з українськими ветеранами

Гравці київського «Динамо» зіграли у товариському поєдинку з українськими ветеранами на тренувальній базі у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Футболісти утворили дві команди: Андрія Ярмоленка й Віталія Буяльського. У складі кожного з колективів виступали як професійні гравці, так і українські захисники, які зазнали поранень внаслідок російського вторгнення в Україну.

Фото: Віталій Ткачук Небезпечний момент для команди Буяльського

Фото: Віталій Ткачук Український захисник возить гравців київського клубу

Один з гравців матчу, правий захисник киян Олександр Караваєв, зауважив, що українські ветерани здивували його своєю майстерністю.

«Я відчуваю гордість, адже мав змогу зіграти разом з нашими героями. За них ні в якому разі не можна забувати. Наше покоління, наші діти і внуки повинні завжди пам’ятати і цінувати їх подвиг. Коли бачиш, як вони стараються під час матчу, як усміхаються, то розумієш, що це дуже круті ініціативи. Я був дуже здивований приємно їхнім рівнем гри. Серйозно! Навіть на протезах вони добре біжать, гарно б’ють, розуміють, що робити на полі. У них є навички і бажання», – розповів Караваєв.

Фото: Віталій Ткачук Буяльський, Нещерет й український ветеран перепасовуються

З ним погодився ще один гравець «Динамо» Віталій Буяльський.

«Такі заходи дуже добре впливають на реабілітацію наших військових, це дає їм нові емоції. Та й нам, футболістам, це до душі. Нам важливо, аби вони отримали позитивні емоції, зарядились. Ми пограли футбол і всі залишились задоволені. Деякі з воїнів мають насправді непоганий рівень гри, вони жонглюють мʼячем, набивають по 20-30 разів – це круто», – пояснив Буяльський.

Фото: Віталій Ткачук Український захисник намагається відібрати м'яч

Одним з тих, хто грав у виставковому матчі був ветеран Євген. Він не приховував свого захоплення від гри.

«Уявляєте, ми і Ярмоленко, Буяльський, Караваєв, Нещерет Таке відчуття, що це сон. Нам дуже приємно. Хлопці грали з нами не в повну силу, але ми теж нормально впоралися. Дуже радий, що була така можливість. Бажаю їм перемог», – зауважив український герой.

Фото: Віталій Ткачук Олександр Караваєв й Андрій Ярмоленко підписують прапор

Після матчу футболісти фотографувалися з ветеранами та підписали їм прапори.

Нагадаємо, 19 лютого професійні інструктори провели для ветеранів тренування на адаптивних лижних кріслах у Києві.